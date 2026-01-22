Espana agencias

Garamendi (CEOE) cree necesario volver a recuperar las inversiones en las infraestructuras

Madrid, 22 ene (EFECOM).- El presidente de la patronal CEOE, Antonio Garamendi, ha considerado este jueves "necesario volver a recuperar" las inversiones en las infraestructuras, tanto las ferroviarias como por carretera.

Transcurridos cuatro días desde el accidente de trenes en Adamuz (Córdoba), Garamendi ha subrayado, como un asunto de primer orden, que "cuenten qué es lo que ha pasado".

Garamendi, que ha intervenido en el Foro Nueva Economía, ha recordado sobre las causas de la tragedia en Adamuz que existen "varias hipótesis" y ha pedido paciencia hasta que concluya la investigación.

"Después ya se pedirán las responsabilidades a quien corresponda", ha recalcado.

Para el presidente de los empresarios, los últimos accidentes ferroviarios "han generado incertidumbre" en los ciudadanos.

"Solo en Cataluña", ha continuado, "hay que mirar el daño que produce que 400.000 personas no pueden ir a trabajar por el cierre de Rodalíes.

Garamendi se ha preguntado por el coste de esa situación para las empresas y por la incertidumbre que generan las cancelaciones de los trenes de Cercanías.

No obstante, ha apostado por descartar en estos momentos "debates ideológicos, para estar cerca" de las víctimas, familiares y allegados de los accidentes ferroviarios.

En relación con la huelga convocada por el sindicato de maquinistas SEMAF (del 9 al 11 de febrero), Garamendi ha afirmado que se trata de un personal "importantísimo, que ejerce su derecho constitucional y con un trabajo que hay que poner en valor".

"La huelga es legítima y tienen sus motivos", ha apostillado Garamendi, quien ha agregado que "es bueno que oigamos a la gente que va a al frente de los convoyes y que, parece, que ya venían alertando de los problemas". EFECOM

