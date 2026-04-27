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El dominicano Jassel Pérez se recupera del cuadro de náuseas sufrido ante el Andorra

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Granada, 27 abr (EFE).- El escolta dominicano del Covirán Granada Jassel Pérez está en proceso de recuperación del cuadro de náuseas que le impidió rendir y jugar más minutos el domingo, en el partido de la Liga Endesa que su equipo ganó por 89-86 ante el MoraBanc Andorra, un rival directo por la permanencia en la máxima categoría.

Jassel Pérez sufrió un grave episodio de náuseas en las horas previas al encuentro que hicieron peligrar su participación en el duelo frente a los andorranos, según desveló el entrenador del Covirán Granada, Arturo Ruiz.

El técnico confirmó que el internacional dominicano no estaba en condiciones de jugar por esta indisposición, por lo que en el primer cuarto, cuando saltó a la pista desde el banquillo, sólo se mantuvo unos segundos en juego antes de salir de la cancha.

Sin embargo, en el último cuarto Jassel Pérez hizo un esfuerzo y pidió volver a jugar ante los graves problemas de efectivos del equipo granadino, agudizados por la lesión de tobillo que sufrió durante el partido el escolta francés Mehdy Nguoama.

Arturo Ruiz alabó la actitud y las ganas de ayudar del internacional por la República Dominicana, quien acabó el encuentro con 2 puntos anotados y dos rebotes capturados en menos de diez minutos de juego, mucho menos de lo que promedia de forma habitual.

Jassel Pérez es esta temporada uno de los jugadores más destacados del Covirán Granada, colista de la Liga Endesa, y su intención ahora es recuperarse por completo del episodio de náuseas sufrido para poder participar con normalidad en el partido que los granadinos disputarán el próximo domingo en la pista del Surne Bilbao Basket.

EFE

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jag/cc/ism

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