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'Veneno', el lince "urbanita" que atrae un aluvión de curiosos a Cabañas de Yepes (Toledo)

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Toledo, 27 abr (EFE).- El municipio de Cabañas de Yepes (Toledo) es el territorio que ha elegido 'Veneno', un lince que a diario campa a sus anchas incluso por el casco urbano del municipio, donde ha despertado la curiosidad de los vecinos del pueblo y del entorno, que acuden a verlo y fotografiarlo.

Según ha explicado en declaraciones a EFE el alcalde Cabañas de Yepes, Jorge Ignacio Ors, se trata de un joven macho que lleva cerca de dos años en los alrededores, donde ha encontrado una pareja, 'Tara', y ha elegido la zona como su territorio.

"Es un sitio perfecto para ellos; tenemos muchos conejos, mucha agua, matorral alto, cuevas para esconderse...", ha explicado el regidor, que también ha apuntado que las reducidas dimensiones del casco urbano hacen que el animal se pasee por sus calles "sin darse cuenta siquiera de que ya no está en el campo".

Sin embargo, su presencia se ha hecho viral en redes sociales y ha provocado un aluvión de visitantes que quieren hacerse fotos con el animal, por lo que el Ayuntamiento ha pedido mesura y prudencia a la gente que acude para ver al lince, a fin de evitar que se pueda generar algún problema.

De hecho, el Ayuntamiento ha celebrado una reunión con vecinos y técnicos de la Consejería de Desarrollo Sostenible para dar algunas pautas, como por ejemplo no poner comida al animal para hacerse una foto con él.

Asimismo también han llegado críticas de algunas entidades protectoras, según ha detallado el regidor, porque el lince ha matado a algunos gatos, ya que es un animal muy territorial "y mata a cualquier otro depredador que piense que es su competencia", aunque también "lo hemos visto también interactuar a modo de juegos con alguno", han apuntado.

'Veneno' no ha causado ningún problema entre los vecinos, que están "encantados con él", y ya hay quien propone, con mucha sorna manchega, que sea el pregonero de las fiestas de octubre o que en el escudo del municipio se cambie la oveja que tradicionalmente luce por este felino.

Además, el alcalde ha indicado que los técnicos de Desarrollo Sostenible están trabajando para reconducir al animal a un entorno menos urbano, donde esté a salvo de peligros como los atropellos.

El caso de 'Veneno' ha llevado a los investigadores a recordar que la depredación de gatos domésticos por parte de linces es un comportamiento "natural" y propio de un superdepredador que pueden percibir a los pequeños carnívoros, incluidos otros felinos, como competidores directos.

Investigadores de la Estación Biológica de Doñana (EBD-CSIC) lo han afirmado en un artículo publicado el pasado viernes en la revista 'The Conversation', y han subrayado que el de Cabañas de Yepes "no es el primer caso registrado de linces que atacan a gatos y, gracias a la notable recuperación del lince ibérico, es previsible que se sigan viendo situaciones similares en el futuro". EFE

(Vídeo)

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