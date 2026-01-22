Espana agencias

El bailaor Eduardo Guerrero pone en valor a las cobijadas de Vejer en 'El manto y su ojo'

Guardar

Madrid, 22 ene (EFE).- El bailaor Eduardo Guerrero pone en valor a las cobijadas de Vejer de la Frontera (Cádiz) en su nuevo espectáculo 'El manto y su ojo', en el que se enfrenta a un mundo "hipervisibilizado, gobernado por el algoritmo".

Con 'El manto y su ojo', Guerrero recupera la figura de las cobijadas de Vejer de la Frontera, mujeres que se ocultan bajo un manto y solo dejan al descubierto uno sus ojos, una tradición con raíces castellanas de los siglos XVII y XVIII, vinculada a los oficios religiosos, una vestimenta habitual en bodas, funerales y aún presente en procesiones, que a pesar de su aparente sobriedad esconde adornos delicados.

"Siempre me gusta tener a la mujer presente, tienen poder dentro de mis espectáculos; es un sello de identidad que me hace sentirme muy cómodo", ha detallado a EFE Eduardo Guerrero, que ha recordado que su abuela le regaló sus primeros zapatos de baile.

El bailaor ha contado que su primera maestra fue una mujer y que he trabajado con directoras como Rocío Molina y Eva Yerbabuena.

Guerrero ha recurrido al folclore andaluz, guiado por el pensamiento de María Zambrano, para expresar la necesidad de recogimiento, de refugio interior, frente a la exposición constante de imágenes hiperproducidas "cuando lo interesante de las personas es lo que va dentro".

El bailaor representa un sueño simbólico en el que un grupo de mujeres alumbran a un niño que comienza andar en lo que él describe como una alegoría flamenca sobre la urgencia de "volver a sentir, de perderse, de asombrarse".

Para Guerrero la vida se ha vuelto espectáculo de consumo, donde el algoritmo y las pantallas absorben la atención, y reivindica el sueño que emerge en esta pieza como lugar de resistencia y regeneración, con una dramaturgia simbólica.

"Me abandono de una manera mística y recorro etapas de mi infancia para buscar mi expresión desde la raíz del flamenco" hasta llegar a lo más contemporáneo, con imágenes muy potentes como cuando casi parece como un Cristo yacente, una reencarnación de él mismo siendo niño, luciendo una camiseta de tirantes como en su primera comunión y unas botas doradas.

"Es la pieza más autobiográfica que tengo, representa quién soy y cómo me doy cuenta de que nazco en un teatro", desvela el artista gaditano que introduce el recuerdo más artístico y más personal que tiene: vestirse de comunión, un acontecimiento para el que lució un traje de bailaor.

"Ese es mi primer recuerdo como artista", rememora, por eso elige en el escenario unos zapatos dorados "mágicos, como los de 'Alicia en el país de las maravillas'".

Tradición y vanguardia, realidad y sueño, símbolos que el bailaor suma al universo flamenco.

El zapateado firme y portentoso de Guerrero estará presente del 23 al 25 de enero en los Teatros del Canal de Madrid, donde se acompaña de la guitarra de Pino Losada, que firma la música con Luis de Perikín, y seis cantaoras que dan voz a 'las cobijadas'.EFE

(foto)

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

El FC Andorra rompe la cesión de Antal Yaakobishvili con el Girona

Infobae

Ayuso exige que no impere "ley del silencio" en Adamuz y ve que Gobierno necesita "ganar tiempo y buscar culpables"

Ayuso exige que no impere

El Eldense ficha al defensa colombiano Óscar Vega, que fue internacional de fútbol sala

Infobae

Puente ve "intransferible" la red de Rodalies a la Generalitat: "Estaríamos troceando algo que interconecta a todos"

Puente ve "intransferible" la red

La seguridad en infraestructuras de tren mejoraría con algoritmos de IA, según Siemens

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Investigan un posible parricidio en

Investigan un posible parricidio en Fuengirola después de que el supuesto autor se tirara por el balcón

Última hora de los accidentes de tren en Adamuz y Rodalies, en directo: el Govern abre un expediente a Renfe por no prestar servicio de Rodalies esta mañana

Óscar Puente afirma que “sería raro” que el accidente de Adamuz fuese por un fallo del Iryo y “posible” que se debiera a la vía: “Es un tren nuevo y la vía es una vía renovada”

Adif levanta todas las limitaciones de velocidad en la línea Madrid-Barcelona salvo en seis puntos: nuevas denuncias de maquinistas por vibraciones

¿Podría Julio Iglesias estar incurriendo en un delito por compartir las conversaciones de WhatsApp con sus exempleadas sin su consentimiento?

ECONOMÍA

Estos son los ganadores del

Estos son los ganadores del sorteo de Super Once del 22 enero

Comprueba los resultados del sorteo 5 la Triplex de la Once

Los autónomos franceses e italianos ahorraron más de 500 millones de euros en 2025: España, único país de la UE que no aplica el IVA franquiciado

Ignacio de la Calzada, abogado: “Estos son los tres motivos por los que te podrías ir de la empresa con indemnización y paro”

El precio de la gasolina en Madrid, Barcelona y otras ciudades este 22 de enero

DEPORTES

Esto es lo que necesitan

Esto es lo que necesitan los equipos españoles en la última jornada para avanzar a octavos de la Champions League

Así te hemos la victoria en Champions del FC Barcelona ante el Slavia de Praga

Malas noticias para el FC Barcelona: Pedri se retira lesionado del partido de Champions ante el Slavia de Praga

El FC Barcelona se sobrepone a tiempo para dar la vuelta al partido y conseguir la victoria ante el Slavia de Praga en Champions

Al Atlético de Madrid se le atraganta el Galatasaray en Champions y no consigue pasar del empate