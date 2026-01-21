Simeone: “No hay otro camino que este, en algún momento pagará”

Redacción deportes, 21 ene (EFE).- Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, explicó el empate de este miércoles en la Liga de Campeones contra el Galatasaray en la falta de contundencia de sus jugadores en ataque, remarcó que le “encantó el equipo”, resaltó que jugó “bárbaro” y manifestó que “no hay otro camino” que este.

“No hay otro camino que el que estamos recorriendo. En algún momento pagará, cuando algún partido no juguemos bien, no pateemos 15 veces y pateando en una nos toque ganar. El equipo hizo una vez más un partido impresionante en el primer tiempo para irnos en ventaja de dos goles y recibimos el gol en contra, que lo pudimos haber resuelto mejor también”, valoró en la rueda de prensa en el estadio Ali Sami Yen.

“En el segundo tiempo seguimos atacando, tuvimos situaciones de gol, pero ellos mejoraron con cinco atrás, tuvimos alguna jugada de peligro y la última que pudieron haber ganado el partido”, repasó el preparador argentino.

Para él, “los chicos jugaron espectacular”. “Vino el gol, que fue un golazo; situaciones de gol continuas… No entiendo otro camino como entrenador que seguir insistiendo, jugando de esta manera, para acercarnos a tener situaciones de gol y que la diosa fortuna, la contundencia, para todos, no sólo para los delanteros, nos haga ganar un partido cuando pateemos dos veces que probablemente no merezcamos ganar”, valoró.

“A mí me gustó el equipo. Jugó bien, atacó, tuvo situaciones de gol y no fue contundente, pero la contundencia no pasa sólo por los delanteros. Acá tiene que hacer goles Baena, Almada, Giuliano, Nico, Johnny… Tenemos que hacer goles de pelota parada. No hay que centrar siempre esa no contundencia solamente en los delanteros”, expuso Simeone.

También remarcó que “la contundencia es diferencial”.

“Nosotros, creo, estamos en el camino que tenemos que estar”, reiteró el técnico, que apuntó que “uno tiene lo que se merece, la vida es así” y su equipo “mereció un punto” en Estambul, porque no pudo "concretar las situaciones de gol" que dispuso.

El Atlético no depende de sí mismo para estar en el top ocho de la Liga de Campeones, a la espera de los marcadores del resto de la jornada. “Dependerá primero no de nosotros, que ganado los dos partidos no dependíamos de nadie”, explicó el técnico. EFE