Espana agencias

Simeone: “No hay otro camino que este, en algún momento pagará”

Guardar

Redacción deportes, 21 ene (EFE).- Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, explicó el empate de este miércoles en la Liga de Campeones contra el Galatasaray en la falta de contundencia de sus jugadores en ataque, remarcó que le “encantó el equipo”, resaltó que jugó “bárbaro” y manifestó que “no hay otro camino” que este.

“No hay otro camino que el que estamos recorriendo. En algún momento pagará, cuando algún partido no juguemos bien, no pateemos 15 veces y pateando en una nos toque ganar. El equipo hizo una vez más un partido impresionante en el primer tiempo para irnos en ventaja de dos goles y recibimos el gol en contra, que lo pudimos haber resuelto mejor también”, valoró en la rueda de prensa en el estadio Ali Sami Yen.

“En el segundo tiempo seguimos atacando, tuvimos situaciones de gol, pero ellos mejoraron con cinco atrás, tuvimos alguna jugada de peligro y la última que pudieron haber ganado el partido”, repasó el preparador argentino.

Para él, “los chicos jugaron espectacular”. “Vino el gol, que fue un golazo; situaciones de gol continuas… No entiendo otro camino como entrenador que seguir insistiendo, jugando de esta manera, para acercarnos a tener situaciones de gol y que la diosa fortuna, la contundencia, para todos, no sólo para los delanteros, nos haga ganar un partido cuando pateemos dos veces que probablemente no merezcamos ganar”, valoró.

“A mí me gustó el equipo. Jugó bien, atacó, tuvo situaciones de gol y no fue contundente, pero la contundencia no pasa sólo por los delanteros. Acá tiene que hacer goles Baena, Almada, Giuliano, Nico, Johnny… Tenemos que hacer goles de pelota parada. No hay que centrar siempre esa no contundencia solamente en los delanteros”, expuso Simeone.

También remarcó que “la contundencia es diferencial”.

“Nosotros, creo, estamos en el camino que tenemos que estar”, reiteró el técnico, que apuntó que “uno tiene lo que se merece, la vida es así” y su equipo “mereció un punto” en Estambul, porque no pudo "concretar las situaciones de gol" que dispuso.

El Atlético no depende de sí mismo para estar en el top ocho de la Liga de Campeones, a la espera de los marcadores del resto de la jornada. “Dependerá primero no de nosotros, que ganado los dos partidos no dependíamos de nadie”, explicó el técnico. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Ministro colombiano tacha de "agresión económica" el arancel del 30 % impuesto por Ecuador

Infobae

0-0. Granada y Eibar muestran sus muchas carencias

Infobae

Wall Street sube más del 1,2 % al cierre tras anunciar Trump preacuerdo sobre Groenlandia

Infobae

La investigación examinará la rodadura de los trenes que circularon por Adamuz horas antes

Infobae

Directora de FMI elogia a economía argentina tras reunión con ministro Caputo en Davos

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Última hora de los accidentes

Última hora de los accidentes de tren en Adamuz y Rodalies, en directo: Cataluña recupera este jueves su servicio ferroviario con un tramo de la AP-7 cortado

La Eurocámara lleva el acuerdo UE-Mercosur ante la justicia europea: qué se paraliza, qué avanza y por qué el conflicto va a más

La llamada del centro de mando de Adif en Atocha al Alvia segundos después del accidente en Adamuz: “Estoy intentando llamar al maquinista y no lo consigo”

El juez de la Audiencia Nacional prorroga un mes más el secreto sobre los pagos en efectivo del PSOE

Adif vuelve a reducir a 160 km/h un tramo de la alta velocidad entre Madrid y Valencia

ECONOMÍA

Estos son los resultados ganadores

Estos son los resultados ganadores del sorteo de Super Once del 21 enero

Diego Moreno, corredor de seguros: “Las compañías no ganan tanto beneficio con los seguros de coche”

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 4 de las 17:00

Mercadona busca 400 trabajadores para su nuevo almacén en Madrid y ofrece salarios de 1.734 euros con progresión hasta los 2.346

Huevos medianos a precio de ‘oro’: fueron el alimento básico que más se encareció en 2025, un 38,2%

DEPORTES

Slavia de Praga - FC

Slavia de Praga - FC Barcelona, en directo: el partido de Champions en vivo

Al Atlético de Madrid se le atraganta el Galatasaray en Champions y no consigue pasar del empate

Así te hemos contado el empate en Champions entre el Galatasaray y el Atlético de Madrid

A qué hora y dónde ver el partido de Champions entre el Slavia de Praga y el FC Barcelona

A qué hora y dónde ver el partido de Champions entre el Atlético de Madrid y el Galatasaray