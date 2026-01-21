Lerga: “Cuando te enfrenas al mejor equipo del mundo siempre te va a faltar algo”

Castellón, 21 ene (EFE).- El entrenador del Athletic, Javier Lerga, dijo tras perder la semifinal de la Supercopa de España contra el Barcelona (3-1) que “siempre te va a faltar algo” ante un rival al que calificó como “el mejor equipo del mundo”.

“Me voy muy orgulloso del trabajo de las futbolistas. Nos vamos con tristeza porque nos hemos visto cerca, pero solo me queda felicitarles por el esfuerzo. Están dolidas porque lo hemos visto cerca. Si teníamos alguna opción era este año por el resultado”, comentó en rueda de prensa.

Lerga explicó que con el 0-1 tenían la esperanza de llegar al descanso con ese marcador, pero lamentó encajar dos goles rápidamente.

“Sabíamos de la complejidad del partido. Hemos controlado muy bien el juego del Barcelona sabiendo que íbamos a tener que estar muy juntitas con balón y acertadas en la defensa del área. Después, hemos buscado el gol que nos metiera en el partido, pero no ha podido ser”, señaló.

Lerga también lamentó que ve “complicado” que algún equipo pueda competirle al Barcelona y agregó que “no es bueno ni para la competición ni para ellas”.

“Todas tenemos el mismo sentir, el Madrid se va reforzando cada vez más, pero aún estamos muy lejos el resto de equipos para poder hacerles daño. Es fruto del trabajo de muchos años, de la inversión, de su manera de jugar…”, reflexionó.

Por último, el técnico del equipo vasco dijo que ahora les queda poner el foco en la Liga F. EFE

plm/ism