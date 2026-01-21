Espana agencias

Lerga: “Cuando te enfrenas al mejor equipo del mundo siempre te va a faltar algo”

Guardar

Castellón, 21 ene (EFE).- El entrenador del Athletic, Javier Lerga, dijo tras perder la semifinal de la Supercopa de España contra el Barcelona (3-1) que “siempre te va a faltar algo” ante un rival al que calificó como “el mejor equipo del mundo”.

“Me voy muy orgulloso del trabajo de las futbolistas. Nos vamos con tristeza porque nos hemos visto cerca, pero solo me queda felicitarles por el esfuerzo. Están dolidas porque lo hemos visto cerca. Si teníamos alguna opción era este año por el resultado”, comentó en rueda de prensa.

Lerga explicó que con el 0-1 tenían la esperanza de llegar al descanso con ese marcador, pero lamentó encajar dos goles rápidamente.

“Sabíamos de la complejidad del partido. Hemos controlado muy bien el juego del Barcelona sabiendo que íbamos a tener que estar muy juntitas con balón y acertadas en la defensa del área. Después, hemos buscado el gol que nos metiera en el partido, pero no ha podido ser”, señaló.

Lerga también lamentó que ve “complicado” que algún equipo pueda competirle al Barcelona y agregó que “no es bueno ni para la competición ni para ellas”.

“Todas tenemos el mismo sentir, el Madrid se va reforzando cada vez más, pero aún estamos muy lejos el resto de equipos para poder hacerles daño. Es fruto del trabajo de muchos años, de la inversión, de su manera de jugar…”, reflexionó.

Por último, el técnico del equipo vasco dijo que ahora les queda poner el foco en la Liga F. EFE

plm/ism

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Ministro colombiano tacha de "agresión económica" el arancel del 30 % impuesto por Ecuador

Infobae

0-0. Granada y Eibar muestran sus muchas carencias

Infobae

Wall Street sube más del 1,2 % al cierre tras anunciar Trump preacuerdo sobre Groenlandia

Infobae

La investigación examinará la rodadura de los trenes que circularon por Adamuz horas antes

Infobae

Directora de FMI elogia a economía argentina tras reunión con ministro Caputo en Davos

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Última hora de los accidentes

Última hora de los accidentes de tren en Adamuz y Rodalies, en directo: Cataluña recupera este jueves su servicio ferroviario con un tramo de la AP-7 cortado

La Eurocámara lleva el acuerdo UE-Mercosur ante la justicia europea: qué se paraliza, qué avanza y por qué el conflicto va a más

La llamada del centro de mando de Adif en Atocha al Alvia segundos después del accidente en Adamuz: “Estoy intentando llamar al maquinista y no lo consigo”

El juez de la Audiencia Nacional prorroga un mes más el secreto sobre los pagos en efectivo del PSOE

Adif vuelve a reducir a 160 km/h un tramo de la alta velocidad entre Madrid y Valencia

ECONOMÍA

Estos son los resultados ganadores

Estos son los resultados ganadores del sorteo de Super Once del 21 enero

Diego Moreno, corredor de seguros: “Las compañías no ganan tanto beneficio con los seguros de coche”

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 4 de las 17:00

Mercadona busca 400 trabajadores para su nuevo almacén en Madrid y ofrece salarios de 1.734 euros con progresión hasta los 2.346

Huevos medianos a precio de ‘oro’: fueron el alimento básico que más se encareció en 2025, un 38,2%

DEPORTES

Slavia de Praga - FC

Slavia de Praga - FC Barcelona, en directo: el partido de Champions en vivo

Al Atlético de Madrid se le atraganta el Galatasaray en Champions y no consigue pasar del empate

Así te hemos contado el empate en Champions entre el Galatasaray y el Atlético de Madrid

A qué hora y dónde ver el partido de Champions entre el Slavia de Praga y el FC Barcelona

A qué hora y dónde ver el partido de Champions entre el Atlético de Madrid y el Galatasaray