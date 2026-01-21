Espana agencias

Las chinas Xiaomi y Transsion rebajan metas de ventas de móviles por la escasez de memoria

Shanghái (China), 21 ene (EFECOM).- Xiaomi y Transsion, dos de los fabricantes de móviles más internacionales de China, han recortado en decenas de millones de aparatos sus previsiones de ventas para este año ante la escasez de chips de memoria por la ingente demanda para inteligencia artificial (IA), informa la prensa local.

Según el diario hongkonés South China Morning Post, que cita a fuentes anónimas de las cadenas de suministro del sector, Xiaomi se había marcado una meta de venta de 180 millones de teléfonos inteligentes ('smartphones') para este año, y la última actualización interna se encuentra entre 10 y 70 millones de unidades por debajo.

Por su parte, Transsion, con sede en la megalópolis suroriental de Shenzhen y desconocida en Europa pero con una importante presencia en mercados africanos, había fijado su meta anual en 115 millones de dispositivos, y ahora la ha rebajado en entre 30 y 45 millones.

"Transsion y Xiaomi han sido las que peor parte se han llevado por el aumento de costes de los chips de memoria", indicó la mencionada fuente, que apuntó que los objetivos podrían sufrir nuevas alteraciones con arreglo a las condiciones del mercado.

Otra fuente recuerda que la estrategia de estas compañías es ofrecer diferentes cifras a distintos socios en la cadena de suministros: más altas a los fabricantes de memoria para que les asignen recursos, y más bajas a otros proveedores de componentes para lograr ventajas en las negociaciones sobre precios.

Los tres mayores productores de tarjetas de memoria del mundo (Samsung, SK Hynix y Micron) han reorientado su producción hacia la IA, lo que se ha traducido en problemas de suministro para los dispositivos de consumo.

En la otra cara de la moneda figuran firmas chinas como Huawei, asociadas con productores locales como Changxin, lo cual les protege en parte del impacto más grave del aumento de costes y garantiza unos niveles de ventas más estables, apunta la información.

La semana pasada, el medio especializado local Jiemian indicó que Xiaomi y Oppo habían rebajado en un 20 % sus pronósticos para 2026, y que Vivo había hecho lo propio en casi un 15 %. Ninguna de estas compañías se ha pronunciado oficialmente al respecto. EFECOM

