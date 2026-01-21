La Audiencia juzga hoy a un matrimonio acusado de intentar matar a dos hermanos en Santander

La Audiencia Provincial de Cantabria juzgará este miércoles a un matrimonio acusado de intentar acabar con la vida de dos hermanos en Santander, al que la Fiscalía atribuye un delito de homicidio en grado de tentativa por el que pide siete años de prisión para cada uno de los acusados.

Según el escrito de calificación, los procesados se encontraban en la zona de aparcamiento del tanatorio La Montañesa cuando, al ver aparecer a los hermanos, "puestos de común acuerdo y con la intención de acabar con sus vidas", la mujer entregó a su marido un arma de fuego corta que guardaba en su bolso.

El hombre, tras montarla, apuntó y disparó a los hermanos, al menos en tres ocasiones y desde una distancia de menos de 20 metros, explica la Fiscalía.

Los disparos no llegaron a darles, ya que se escondieron entre dos vehículos aparcados.

Para el ministerio público, los hechos constituyen un delito de homicidio en grado de tentativa, merecedor de una pena para cada uno de ellos de siete años de prisión y ocho años de prohibición de acercarse y comunicar con los dos hermanos.

El juicio se celebrará en la Sección Primera de la Audiencia a partir de las 9.30 horas.