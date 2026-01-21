El petróleo de Texas sube un 0,43 % después de que Trump rebaje tensiones por Groenlandia

La suspensión de la amenaza de aranceles prevista para el 1 de febrero a ocho países europeos figura entre las medidas destacadas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el marco del acuerdo alcanzado con la OTAN respecto a Groenlandia. Según informó EFECOM, esta acción contribuyó a calmar los mercados, reduciendo la inestabilidad geopolítica vinculada al territorio autónomo danés, y coincidió con una subida del precio del crudo intermedio de Texas (WTI), que cerró la jornada con un alza del 0,43 %, situándose en 60,62 dólares por barril. Los contratos de futuros del WTI para entrega en marzo, nuevo mes de referencia, aumentaron 0,26 dólares respecto al valor registrado el día anterior.

De acuerdo con EFECOM, Trump realizó estos anuncios durante su intervención en el Foro Económico Mundial de Davos, en Suiza, donde también precisó detalles del acuerdo alcanzado con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte. El presidente estadounidense señaló que el pacto resultaría “muy bueno para Estados Unidos y todos los países de la OTAN”. El medio detalló que la retirada de la amenaza de imponer tarifas fue interpretada como una señal de distensión con Europa y aportó un alivio inmediato a los parqués internacionales.

El diario The Wall Street Journal recogió opiniones como la de Marcus McGregor, director de investigación de materias primas en la gestora de activos Conning, quien manifestó que las disputas arancelarias habían tenido “poco impacto en el mercado del petróleo”. No obstante, McGregor subrayó que las tensiones en torno a Groenlandia llegaron a sacudir el conjunto de los mercados y contribuyeron a generar una inestabilidad global. Según publicó EFECOM, las recientes declaraciones de Trump resultaron decisivas para relajar el clima de incertidumbre en los mercados energéticos.

El repunte del precio del crudo no solo respondió a factores políticos y comerciales. EFECOM reportó que el incremento de la demanda de combustibles en Estados Unidos, asociado a una intensa tormenta invernal prevista para ese fin de semana, añadió presión alcista a las cotizaciones. Phil Flynn, analista de Price Futures Group, explicó a The Wall Street Journal que “las bajas temperaturas están impulsando sin duda el mercado del combustible para calefacción, lo que supone un cierto apoyo”. Según detalló el medio, la ola de frío incrementó el consumo de energía para calefacción, lo que reforzó la subida del WTI.

El contexto geopolítico se mantuvo en el centro del debate financiero por las implicaciones de la disputa en torno a Groenlandia. EFECOM recordó que los mercados financieros internacionales se vieron influidos en jornadas anteriores por la posibilidad de que Estados Unidos ejerciera presión militar sobre el territorio danés o impusiera nuevos aranceles. La relajación de las posturas de Washington, según el medio, facilitó el retorno a la estabilidad y atenuó los temores de reacción en otros sectores estratégicos vinculados al comercio global y la energía.

Las reacciones en los mercados reflejaron la sensibilidad existente frente a decisiones comerciales y conflictos diplomáticos de gran escala. EFECOM puntualizó que la volatilidad registrada en las sesiones previas encontró un alivio con los mensajes tranquilizadores de Washington. El medio subrayó que el acuerdo con la OTAN y la suspensión de aranceles permitieron que los inversores volvieran a enfocarse en los fundamentos de la demanda energética, especialmente ante fenómenos estacionales como olas polares y tormentas invernales.