Espana agencias

El maquinista fallecido en el accidente de Rodalies tenía 28 años y estaba en prácticas

Barcelona, 21 ene (EFECOM).- El maquinista de un tren de Rodalies que falleció anoche al chocar su convoy contra un muro de contención que había caído a la vía entre Gelida y Sant Sadurní d'Anoia (Barcelona), debido al temporal, estaba haciendo su formación en prácticas y tenía 28 años.

En un mensaje en su cuenta de X, la consellera catalana de Interior, Núria Parlon, ha lamentado profundamente este miércoles la muerte de este maquinista en prácticas y ha expresado su pésame a sus familiares, que viven en Sevilla.

Según han detallado fuentes de los Mossos d'Esquadra, que se han hecho cargo de la investigación sobre las causas del accidente a través de su Área Central Aeroportuaria y de Transporte Público, el fallecido es un hombre nacido en 1998 que estaba haciendo su formación en prácticas en el convoy accidentado.

Una vez se pudo identificar plenamente su identidad, anoche se comunicó su muerte a la familia.

La consellera de Interior también ha deseado una rápida recuperación de las 37 personas heridas en el accidente, ocurrido hacia las 21:00 horas de anoche, al desplomarse un muro de gran tamaño sobre la vía justo cuando circulaba un tren de la línea R4 que había partido de Sant Vicenç de Calders (Tarragona) en dirección a Manresa (Barcelona).

De los 37 heridos, cinco resultaron con pronóstico grave, seis menos grave y 26 leves.

En su mensaje en la redes sociales, Parlon también ha agradecido la labor de los servicios de emergencias de la Generalitat.

A raíz del accidente, Adif mantiene este miércoles suspendida la circulación ferroviaria en el ámbito de Rodalies en toda Cataluña, con la previsión de que el restablecimiento del servicio se producirá una vez reconocida la infraestructura y comprobado que queda libre de obstáculos caídos sobre la misma. EFECOM

