Espana agencias

Defensa facilita el acceso a las Fuerzas Armadas: las pruebas físicas pasan de 12 a 5

Guardar

Madrid, 21 ene (EFE).- El Ministerio de Defensa ha aprobado un nuevo sistema de evaluación de las capacidades físicas para el ingreso en las Fuerzas Armadas, que supone pasar de doce pruebas a cinco, y que, además, se mantiene durante toda la carrera militar.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica este miércoles la orden ministerial que establece un sistema unificado de pruebas físicas para el ingreso y progreso en los centros docentes militares de formación, que se mantendrá para todas las evaluaciones periódicas del personal militar a lo largo de toda la vida profesional.

El nuevo modelo simplifica las pruebas físicas, que pasan de doce a cinco, y que se aplicarán en las diferentes convocatorias de este año.

Las nuevas pruebas son las siguientes:

. Flexo-extensiones de brazos, para medir la fuerza-resistencia del tren superior.

. Plancha isométrica, para medir la resistencia de la musculatura abdominal.

. Carrera de 2.000 metros, para medir la capacidad cardiorrespiratoria.

. Circuito de agilidad-velocidad, para medir los cambios rápidos de dirección y ritmo.

Además, en la enseñanza de formación de oficiales y suboficiales se mantiene una prueba específica de soltura acuática (nadar 50 metros), para evaluar el desplazamiento autónomo en el agua.

La orden fija un estándar común para la evaluación periódica de todo el personal militar y habilita a los jefes de Estado Mayor para elevar los mínimos exigidos o añadir pruebas complementarias en determinadas unidades con cometidos específicos. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Prosiguen los trabajos en Adamuz con el acondicionamiento del terreno y quitando raíles

Infobae

Ana Alonso: Hay presión por ser favoritos a medallas olímpicas, pero es un privilegio

Infobae

La CE modifica las zonas de vigilancia por gripe aviar tras detectar 30 brotes en 9 países

Infobae

La familia Agnelli anuncia negociación en exclusiva para vender La Stampa a grupo italiano

Infobae

Detenida una estudiante en Sevilla por un incendio donde murió la anciana a la que cuidaba

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Última hora de los accidentes

Última hora de los accidentes de tren en Adamuz y Rodalies: se reestablece por completo el servicio de Cercanías de Cataluña tras dos días suspendido

Siete hernias en el estómago, enfermo y sin agua potable en su casa: Jesús ha ganado en el juzgado el desahucio ordenado por una promotora que quiere construir un hotel

El Ejército del Aire repone el catering de los helicópteros que transportan a Felipe VI y Pedro Sánchez: jamón ibérico, canapés de foie y galletas danesas

Adif se negó a facilitar a un ciudadano información sobre los retrasos e incidencias en el Cercanías de Madrid

‘Semana negra’ en el sistema ferroviario español: el accidente de Adamuz y el cúmulo de otros sucesos en las vías alimentan la desconfianza en los trenes

ECONOMÍA

Cambio de euro a dólar

Cambio de euro a dólar hoy 23 de enero: cómo está la cotización y previsiones

Ni letras ni depósitos: comprar una casa para alquilar es tres veces más rentable, los caseros ganan 15.340 euros de media al año

Cuatro de cada diez jóvenes españoles se siente presionado para ir a trabajar estando enfermo: la precariedad empeora el presentismo laboral

Comprobar Super Once: los resultados ganadores del Sorteo 5 de este jueves 22 de enero de 2026

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 4

DEPORTES

El ‘showman’ Moutet que se

El ‘showman’ Moutet que se enfrentará a Alcaraz en el Open de Australia: de casi llegar a las manos con Bublik a lanzarle la raqueta a una cámara

Esto es lo que necesitan los equipos españoles en la última jornada para avanzar a octavos de la Champions League

Así te hemos la victoria en Champions del FC Barcelona ante el Slavia de Praga

Malas noticias para el FC Barcelona: Pedri se retira lesionado del partido de Champions ante el Slavia de Praga

El FC Barcelona se sobrepone a tiempo para dar la vuelta al partido y conseguir la victoria ante el Slavia de Praga en Champions