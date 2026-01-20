Un juez cita a 21 personas investigadas en una pieza por el aval de Agencia IDEA a Pickman

(Corrige la NA2343. No es una pieza de los ERE y no se cita al diputado del PSOE)

Sevilla, 20 ene (EFE).- El titular del Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla ha citado a declarar como investigadas a 21 personas, entre ellas un exconsejero de la Junta de Andalucía, Francisco Vallejo, en una pieza separada incoada por la “indebida” concesión de la ayuda en forma de aval por importe de 1,3 millones de euros por parte de la Agencia IDEA a Pickman La Cartuja de Sevilla.

Según ha informado este martes el TSJA, el magistrado atiende así la petición realizada por la Fiscalía Anticorrupción y cita a declarar como investigadas a estas personas los próximos días 18, 24 y 25 de marzo, y el día 7 de abril , y acuerda además ampliar y prorrogar el plazo de instrucción de la causa por otros seis meses, hasta el 21 de junio.

Asimismo, el instructor, José Ignacio Villaplana, acuerda notificar el auto al diputado autonómico del PSOE Gaspar LLanes, que fue vocal del Consejo Rector de la Agencia IDEA, y pedir al Parlamento andaluz que certifique su condición de parlamentario que le daría una condición de aforado y el caso pasaría al TSJA.

Señala el instructor que, la condición de aforado "no habría de determinar, en el presente estadio procesal, que el Juzgado tenga que remitir testimonio de la causa y elevar la correspondiente exposición razonada al TSJA", ya que debería "continuar con la práctica de diligencias (al menos, las pendientes de recepcionar y las que se acuerdan en la presente resolución), a fin de depurar la instrucción jurisdiccional y concretar los indicios de criminalidad que pudieran existir frente a dicho aforado”.

“Y es que, conforme a reiterada Jurisprudencia, cuando un órgano jurisdiccional conoce de unos hechos de los que se pudiera derivar responsabilidad penal para varias personas, y, entre ellas, figura una persona aforada, no debe abstenerse sin más de realizar cualquier investigación con respecto a esta última”, argumenta el juez.

Explica que el juez instructor "debe practicar aquellas diligencias que le permitan individualizar de forma precisa la acción concreta que respecto de ese aforado pudiera ser constitutiva de delito, expresando los indicios incriminatorios que pudieran servir de apoyo a tal imputación y que serán los que se reflejarán en la exposición razonada que dirija a la Sala del Tribunal Superior".

En el auto, el juez indica que se investigan delitos de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos en la concesión de avales a Pickman La Cartuja sin que cumpliera los requistios. EFE