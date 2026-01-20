Espana agencias

Santa Bárbara liderará en España el proyecto del futuro vehículo de combate europeo

Madrid, 20 ene (EFE).- La empresa Santa Bárbara Sistemas será el coordinador nacional del proyecto AURIGA, una iniciativa de la Unión Europea (UE) para diseñar y desarrollar el futuro vehículo de combate de infantería europeo modular y adaptable, que incorporará tecnologías innovadoras.

El blindado mejorará la protección, movilidad  y conciencia situacional dentro del Fondo Europeo de Defensa y, además de Santa Bárbara, participan también el grupo industrial italiano Leonardo, la multinacional británica BAE Systems y la compañía francesa KNDS, ha informado la empresa en un comunicado.

Este proyecto se inscribe está en los objetivos de la UE de fortalecer la industria de defensa, aumentar la autonomía estratégica y mejorar la interoperabilidad entre las fuerzas armadas europeas a través de la cooperación en el futuro avión de combate europeo (FCAS) o el Programa Europeo de la Industria de Defensa.

Durante los próximos 36 meses, AURIGA agrupará a los principales fabricantes europeos y a una red de socios de 18 países con el objetivo de diseñar, desarrollar y demostrar tecnologías disruptivas que marcarán la próxima generación de vehículos blindados, reforzando la interoperabilidad, la innovación y la competitividad industrial europea en el ámbito de la defensa terrestre.

Santa Bárbara asegura que su participación en el proyecto abarca todas las actividades clave para el desarrollo del carro de combate y refuerza la confianza en su experiencia y capacidades, a la vez que consolida su posición como "actor clave en la autonomía estratégica de España y en el futuro de la defensa terrestre europea".

Para Alejandro Page, director general de Santa Bárbara Sistemas, “la experiencia y el éxito de nuestra familia de vehículos de combate ASCOD, un producto al nivel tecnológico más alto del mercado, nos convierte en una de las referencias del sector a escala europea”. EFE

