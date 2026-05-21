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4-1. El América golea al Gotham, campeón defensor, y se clasifica a la semifinal

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Pachuca (México), 20 may (EFE).- Las Águilas del América, monarcas mexicanas, golearon este miércoles por 4-1 al Gotham FC estadounidense para arrebatarle el título y clasificarse a la semifinal de la Copa de Campeonas de la Concacaf W.

Scarlett Camberos, con tres anotaciones, y Aylín Avilez, con una, convirtieron por las Águilas, en tanto la española Esther González descontó por el Gotham.

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La primera mitad transcurrió con posesión a favor de las estadounidenses 60-40, pero las mexicanas fueron mejores, con cinco remates a la portería por ninguno las visitantes.

Después de 20 minutos sin jugadas de peligro, América presionó y en el 21 tomó ventaja, cuando la brasileña Geyse apareció por el corredor de la izquierda y le puso un balón a Camberos, letal con un remate de pierna derecha, el 1-0.

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El Gotham se volcó al ataque y en el 27 hilvanó una buena combinación, que terminó con un remate de Midge Purce, después de lo cual el partido bajó de intensidad, con ambos cuadros anulados en su afán de ofender.

Dirigido por el entrenador español Juan Carlos Amorós, el Gotham salió con líneas adelantadas en la segunda mitad y en los primeros segundos estuvo cerca del empate con un disparo de Esther González, quien en el 48 aprovechó un despiste de la defensa de América y de derecha empató el duelo.

América armó un contragolpe en el 57. Otra vez por la banda izquierda, Geyse apareció para ponerle una asistencia a Camberos, letal con un golpe cruzado de derecha, el 2-1.

El Gotham dejó ir el empate en el 61. Con la guardameta Itzel Velasco vencida, Guro Reiten remató por un costado.

Geyse, en una gran noche, hizo un giro en el área, amenazó con rematar, pero, en vez de eso, le dio una pelota a Avilez, quien tocó a la red para ampliar la ventaja a 3-1, en el minuto 70.

Las estadounidenses buscaron la puerta defendida por Velasco, pero recibieron un golpe más en el 89, con un penalti bien cobrado por Camberos, que cerró la goleada.

En la final del próximo sábado, el América disputará el título contra el ganador de esta noche entre el Pachuca de México y el Washington Spirit de Estados Unidos.

- Ficha técnica:

4. América: Itzel Velasco; Kimberly Rodríguez, Isadora Haas, Chidinma Okeke (Sofía Ramos, m.56), Karina Rodríguez (Karen Luna, m.56); Gabriela García, Alexa Soto (Aylín Avilez, m.56), Nancy Antonio (Xcaret Pineda, m.90), Scarlett Camberos, Monserrat Saldívar; Geyse (Sarah Leubbert, m.80).

Entrenador: Ángel Villacampa.

1. Gotham: Ann-Katrin Berger (Shelby Hogan, m.46); Tierna Davidson, Jess Carter, Guro Reiten, Midge Purce; Savannah Mc Caskill (Katie Lampson, m.65), Jaelin Howell, Jaelin Howell, Jaedyn Shaw (Sarah Schupansky, m.85), Emily Sonnett (Khyah Harper, m.76), Sofia Cook (Lilly Realle, m.46); Esther González.

Entrenador. Juan Carlos Amorós.

Goles: 1-0, m.21: Scarlett Camberos; 1-1, m.48: Esther González; 2-1, m.57: Scarlett Camberos; 3-1, m.70: Aylín Avilez; 4-1, m.89: Scarlett Camberos.

Árbitra: Marianela Araya, de Costa Rica. Amonestó a Gabriela García; Guro Reiten y Khyah Harper.

Incidencias: Partido de semifinales de la Copa de campeonas de la Concacaf W, celebrado en el Estadio Hidalgo de Pachuca, centro de México, 2.459 metros sobre el nivel del mar. EFE

(fotos)

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EFE

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