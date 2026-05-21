Espana agencias

Muere un hombre atrapado entre su coche y una columna en un garaje de Madrid

Guardar
Google icon

Madrid, 21 may (EFE).- Un hombre de mediana edad falleció tras quedar atrapado entre su vehículo y una columna en un garaje situado en la calle Alcántara de Madrid, informó esta madrugada el servicio de Emergencias de la capital.

Los efectivos de SAMUR-Protección Civil confirmaron el fallecimiento después de practicar maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) a la víctima, que se encontraba en parada cardiorrespiratoria cuando llegaron los servicios de emergencia, detalló la fuente en su cuenta de la red social X.

PUBLICIDAD

Los Bomberos del Ayuntamiento de Madrid procedieron a liberar al hombre, que había quedado atrapado entre el coche y una columna del aparcamiento. EFE

Temas Relacionados

EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

3-2. El ya eliminado Boston River sorprende y complica el pase de O'Higgins

Infobae

0-0. Nacional le dice adiós a la Libertadores y Universitario sigue soñando

Infobae

Muere un hombre al quedar atrapado en la zanja en la que trabajaba en Galapagar (Madrid)

Infobae

Hoy será noticia. Jueves, 21 de mayo

Infobae

Maribel Pérez vuela en Nerja y logra la mínima europea con 11.21 en 100 metros

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Última hora de la imputación de Zapatero: el Gobierno reconoce que el auto es “serio” y contiene indicios, pero mantendrá su respaldo a Zapatero hasta que existan pruebas

Última hora de la imputación de Zapatero: el Gobierno reconoce que el auto es “serio” y contiene indicios, pero mantendrá su respaldo a Zapatero hasta que existan pruebas

De los 20 días de Sarkozy en la cárcel al resurgimiento en política de Lula da Silva: los expresidentes salpicados por casos de corrupción por el uso de influencias, como el de Zapatero

La Policía destapa un fraude de casi siete millones de euros en el Servicio Murciano de Salud con once detenidos por usar material sanitario no homologado

Qué es el ‘lawfare’ y por qué los socios de Pedro Sánchez creen que el caso Zapatero es un ejemplo de ello

El Congreso continúa con las mejoras para los militares: pide compensar las guardias y fomentar el teletrabajo en el Ejército

ECONOMÍA

Rufián se ofrece a encabezar una candidatura de izquierdas si eso contribuye a “maximizar los resultados electorales”: “Si puedo ayudar a que eso pase, estoy dispuesto”

Rufián se ofrece a encabezar una candidatura de izquierdas si eso contribuye a “maximizar los resultados electorales”: “Si puedo ayudar a que eso pase, estoy dispuesto”

España es el tercer país de la Unión Europea con mayor presión fiscal sobre pymes y autónomos

El Congreso tumba las propuestas en vivienda del Gobierno y respalda las del PP horas antes de la reunión por el Plan Estatal de Vivienda

Las empresas abandonan Cataluña y Madrid se convierte en el principal destino: 1.353 compañías cambian su sede en el primer trimestre

Huir del gas ruso pasa factura a la UE: el cierre del estrecho de Ormuz bloquea el 20% del suministro y amenaza con disparar la factura de la luz

DEPORTES

La selección de Inglaterra viajará con un kit de sueño debido a los problemas de insonorización y en las camas del hotel elegido para el Mundial 2026

La selección de Inglaterra viajará con un kit de sueño debido a los problemas de insonorización y en las camas del hotel elegido para el Mundial 2026

La Pingry School, el cuartel general de Marruecos en el Mundial 2026: lujo, historia y herencia de selecciones favoritas

De la Fuente da las claves de la convocatoria para el Mundial 2026 y deja un recado al Real Madrid: “El grupo de jugadores está decidido”

El FC Barcelona podría volver al método 1:1 en el mercado de fichajes de este verano tras unos años complejos con el ‘fair play’ financiero

De Segunda División al Mundial 2026: la historia de Stopira, con 37 años y seleccionado con Cabo Verde