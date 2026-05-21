Muere un hombre atrapado entre su coche y una columna en un garaje de Madrid

Madrid, 21 may (EFE).- Un hombre de mediana edad falleció tras quedar atrapado entre su vehículo y una columna en un garaje situado en la calle Alcántara de Madrid, informó esta madrugada el servicio de Emergencias de la capital.

Los efectivos de SAMUR-Protección Civil confirmaron el fallecimiento después de practicar maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) a la víctima, que se encontraba en parada cardiorrespiratoria cuando llegaron los servicios de emergencia, detalló la fuente en su cuenta de la red social X.

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Los Bomberos del Ayuntamiento de Madrid procedieron a liberar al hombre, que había quedado atrapado entre el coche y una columna del aparcamiento. EFE