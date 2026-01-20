Espana agencias

El turismo sostenible se queda viejo: el nuevo enfoque es el turismo regenerativo

Guardar

Madrid, 20 ene (EFE).- El turismo sostenible, durante años el santo grial y el reclamo verde del sector, ha dejado de ser un enfoque válido y, según los técnicos, debe dar paso de forma urgente a un turismo regenerativo que no busque solo conservar, sino también restaurar.

"Los que trabajamos en las áreas protegidas tenemos que dar un paso más allá, y hacerlo ya, hacia la regeneración activa del territorio", afirma Javier Gómez-Limón, responsable de Uso Público y Ecoturismo de Europarc, la federación europea de espacios naturales.

La inauguración este miércoles de Fitur y el reciente avance de los datos sobre turistas extranjeros en España en 2025, con 96,5 millones de visitas, coincide con la publicación de un análisis de Gómez-Limón en la revista de Europarc-España en el que defiende que el turismo sostenible no sirve para solucionar los problemas de masificación de las áreas protegidas.

"Ha quedado desactualizado, incompleto o insuficiente frente a los desafíos actuales", señala el experto en ese documento.

Frente al turismo sostenible, que intenta minimizar el impacto sobre el medioambiente, la sociedad y la economía, el regenerativo apuesta por "devolver más de lo que se toma".

 Gómez-Limón, responsable del proyecto de la Carta Europea de Turismo Sostenible en Espacios Naturales Protegidos (CETS), explica a EFE que este nuevo enfoque pasa necesariamente por una mayor regulación: "Regular la afluencia, los cupos en fechas señaladas, el acceso a determinadas zonas... en resumen, una regulación hacia la ordenación de usos".

Para que la actividad turística contribuya a la reparación de los ecosistemas degradados los ingresos que proceden de ella "deben revertir en acciones directas de conservación y restauración", dice en su artículo.

Pero ni los responsables políticos, ni las empresas del sector, ni los propios turistas están siempre por la labor, comenta.

"Para el sector, cuantos más ingresos y más turistas, mejor. Políticamente también gusta mucho decir que hemos batido récords de visitantes. Pero a los técnicos nos gusta menos. No hay esa reflexión sobre qué estamos haciendo, hacia dónde vamos, qué nos interesa. Se vive el momento y no se planifica a futuro", indica.

Recibir más visitas que el año anterior, asegura, "no tiene por qué ser un triunfo y, de hecho, puede ser un fracaso".

Puede darse el caso, señala, de que una declaración de área protegida favorezca la masificación, como ocurrió con el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama; o que una tendencia social multiplique por siete la afluencia de visitantes, como sucedió en el biotopo protegido de San Juan de Gaztelugatx tras el rodaje de la serie 'Juego de Tronos'.

Gómez-Limón considera que el público amante de la naturaleza asume con bastante normalidad la necesidad de regular las visitas turísticas, aunque, observa, "a veces los colectivos organizados son más difíciles de convencer de que el acceso a la naturaleza se debe restringir, porque no creen que ellos hagan daño", y cita como ejemplo las asociaciones ciclistas.

Los proyectos de seguimiento o reintroducción de especies amenazadas, la rehabilitación de senderos y observatorios y el control de especies invasoras son algunas de las medidas que propone este biólogo para dejar en los ecosistemas más de lo que se lleva el turismo.

Para los visitantes, sugiere excursiones guiadas, charlas y talleres; para las comunidades locales, seminarios y programas educativos; y para los operadores turísticos, formación en ecoturismo y conservación. Y siempre con una gestión "que recaiga "principalmente en los pequeños negocios locales". EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

La Iglesia propone al papa un acto en el muelle de Arguineguín (Gran Canaria)

Infobae

Adif levanta el límite de velocidad en la línea Madrid-Barcelona salvo 6 puntos a 230km/h

Infobae

PSE y PNV pactan los presupuestos de Vitoria con EH Bildu por tercer año consecutivo

Infobae

Las bolsas europeas abren con alzas del 1 % tras retirar Trump la amenaza arancelaria a UE

Infobae

Captan por primera vez detalles de la "adolescencia" de los sistemas planetarios

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Última hora de los accidentes

Última hora de los accidentes de tren en Adamuz y Rodalies, en directo: el Govern abre un expediente a Renfe por no prestar servicio de Rodalies esta mañana

Adif levanta todas las limitaciones temporales de velocidad en la línea Madrid-Barcelona salvo en seis puntos

¿Podría Julio Iglesias estar incurriendo en un delito por compartir las conversaciones de WhatsApp con sus exempleadas sin su consentimiento?

El Supremo obliga a Mapfre a indemnizar a un camionero por el robo de su mercancía porque la cláusula sobre vigilancia “estaba en minúsculas”

Juan José Ebenezer, mecánico: “Cada vez se paga más por los coches, pero meten más plástico y menos piezas de calidad”

ECONOMÍA

Comprueba los resultados del sorteo

Comprueba los resultados del sorteo 5 la Triplex de la Once

Los autónomos franceses e italianos ahorraron más de 500 millones de euros en 2025: España, único país de la UE que no aplica el IVA franquiciado

Ignacio de la Calzada, abogado: “Estos son los tres motivos por los que te podrías ir de la empresa con indemnización y paro”

El precio de la gasolina en Madrid, Barcelona y otras ciudades este 22 de enero

Precio del aceite de oliva en España este 22 de enero

DEPORTES

Esto es lo que necesitan

Esto es lo que necesitan los equipos españoles en la última jornada para avanzar a octavos de la Champions League

Así te hemos la victoria en Champions del FC Barcelona ante el Slavia de Praga

Malas noticias para el FC Barcelona: Pedri se retira lesionado del partido de Champions ante el Slavia de Praga

El FC Barcelona se sobrepone a tiempo para dar la vuelta al partido y conseguir la victoria ante el Slavia de Praga en Champions

Al Atlético de Madrid se le atraganta el Galatasaray en Champions y no consigue pasar del empate