Espana agencias

El PP exige una "aclaración de inmediato" a Adif por la reducción temporal de la velocidad en la línea Madrid-Barcelona

Guardar

El PP ha exigido este martes "una aclaración de inmediato" a Adif tras la decisión de reducir temporalmente a 160 kilómetros por hora la velocidad máxima en un tramo de la línea de alta velocidad entre Madrid y Barcelona, tras los avisos que le han trasladado los maquinistas por la presencia de baches en un tramo concreto.

Fuentes de la empresa pública que gestiona la red ferroviaria han detallado a Europa Press que se trata de una limitación temporal para este martes. Esta noche, el equipo de mantenimiento revisará ese tramo y, si todo está bien, se levantará la restricción.

En este contexto, el vicesecretario de Hacienda del PP, Juan Bravo, ha señalado que "una decisión de este calado" como la tomada por Adif, y "en el contexto actual", exige "una aclaración de inmediato".

El dirigente 'popular' ha adjuntado además a la noticia de la reducción en la línea Madrid-Barcelona el anuncio realizado por el ministro de Transportes, Óscar Puente, en el que avanzaba hace unos meses actuaciones para aumentar a 350 kilómetros por hora la velocidad entre ambas ciudades, lo que iba a reducir los tiempos entre las estaciones a menos de dos horas.

"Los ciudadanos deben tener explicaciones y decisiones coherentes con una medida totalmente contradictoria con la anunciada hace meses. Esto no puede esperar", ha escrito Bravo en un mensaje en 'X', que ha recogido Europa Press.

CASI 150 KILÓMETROS CON LIMITACIONES

En concreto, las limitaciones afectan a un tramo de 148,1 kilómetros entre Mejorada del Campo y Alhama de Aragón (Zaragoza) en vía par y a un túnel a la altura de Ariza (Zaragoza) en el punto kilométrico 187 de la línea de la vía impar, según fuentes cercanas a los maquinistas.

Esta semana, algunos maquinistas decidieron reducir la velocidad en alguno de esos tramos por iniciativa propia al notar algunas vibraciones durante la circulación, aunque no se trataba de ninguna instrucción de Adif o acuerdo entre todos los maquinistas.

Sin embargo, tras el accidente del pasado domingo en Adamuz (Córdoba), los maquinistas han trasladado a Adif la presencia de algún bache en ese tramo, y la empresa pública ha decidido aplicar esa restricción de forma preventiva.

Está previsto que el viaje entre Madrid y Barcelona se demore, aunque ninguna de las dos partes conoce con precisión en cuánto tiempo se retrasará cada viaje.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Escocia probará a volver a introducir el alcohol en el fútbol

Infobae

11-11 (3-4). Los penaltis condenan a España y frustran la defensa del título europeo

Infobae

La IFAB plantea que el VAR revise las rojas por segunda amarilla y los saques de esquina

Infobae

El Castellón recupera a Raúl Sánchez y anuncia la salida de Mamah al Vanspor turco

Infobae

2-1. El Barcelona cae ante la Real en Anoeta y su ventaja se reduce a un punto

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Policía Nacional detiene al

La Policía Nacional detiene al presunto colaborador de González Amador por corrupción en las gestiones de Quirón: un empresario de Arahal (Sevilla)

Un boliviano que vive en Huelva, entre los desaparecidos tras el accidente ferroviario de Adamuz

Última hora del accidente de tren en Adamuz (Córdoba), en directo: el número de víctimas mortales asciende a 42

Adif reduce a 160 km/h la velocidad en varios tramos de la línea de tren Madrid-Barcelona por el estado de la vía y de los túneles

Salvador Illa sale de la UCI: el president catalán pasa a planta tras presentar una “evolución favorable” de su osteomielitis púbica

ECONOMÍA

David Jiménez, abogado: “Si haces

David Jiménez, abogado: “Si haces una transferencia a tu hijo para pagar la entrada del piso puedes meterle en problemas”

La UE quiere vetar a Huawei y ZTE de las redes de telecomunicaciones europeas por “riesgos a la democracia y la economía”

Resultados del Sorteo 4 Super Once: ganadores y números premiados hoy, 20 de enero del 2026

Precio de la luz en España este miércoles 21 de enero del 2026

Iberia amplía su aforo en un 57% para los vuelos con destino Andalucía tras el accidente ferroviario en Adamuz: los precios se fijan hasta los 99 euros en clase turista

DEPORTES

Real Madrid - Mónaco, en

Real Madrid - Mónaco, en directo: el partido de Champions en vivo

A qué hora y dónde ver el partido de Champions entre el Real Madrid y el Mónaco

El día que el Mónaco eliminó al Real Madrid de Champions en plena crisis de la era de los Galácticos

Ralf Schumacher avisa sobre el posible “desastre” en Ferrari: dos coches distintos para Charles Leclerc y Lewis Hamilton

De entrenar a un equipo de la Bundesliga a dirigir un McDonald’s: la historia de Alexander Nouri