Destinados 1.650 efectivos para el dispositivo de seguridad del partido Real Madrid-Mónaco

Madrid, 20 ene (EFE).- Un total de 1.650 efectivos compondrán el dispositivo de seguridad para el partido entre el Real Madrid y el Mónaco de la Champions League de fútbol que se disputará a partir de las nueve de la noche de este martes en el estadio Santiago Bernabéu.

El operativo estará formado por policías nacionales de unidades de Intervención Policial y Caballería y brigadas de Información y Móvil, además de Policía Municipal, SAMUR-Protección Civil, Bomberos, agentes de movilidad, y vigilantes y auxiliares de seguridad que reforzarán también su presencia en el Metro.

Se prevé la asistencia de 2.400 seguidores del Mónaco con entrada en un estadio con un aforo de 74.000 espectadores, informa la Delegación del Gobierno en Madrid, que recomienda acudir con antelación para pasar los controles de seguridad establecidos y agilizar el trabajo de los agentes. EFE