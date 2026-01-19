Espana agencias

Se intensifican las labores de rescate y búsqueda en la zona de la tragedia ferroviaria

Córdoba, 19 ene (EFE).- La Unidad Militar de Emergencias (UME) y del Grupo de Emergencias de Andalucía (GREA) han intensificado desde esta mañana las labores de rescate y búsqueda de supervivientes o fallecidos en el lugar donde este domingo descarrilaron dos trenes de alta velocidad en Adamuz (Córdoba), con el resultado provisional de 39 muertos y más de cien heridos.

Aunque los efectivos de emergencias no han dejado de trabajar en el terreno durante toda la madrugada, ha sido al amanecer cuando se han intensificado los trabajos con la llegada de la maquinaria necesaria para poder manipular los vagones siniestrados y facilitar las labores de rescate y búsqueda de las personas que aún pudieran quedar atrapadas.

La zona del accidente, en un lugar escarpado y a unos cinco kilómetros del núcleo urbano de Adamuz, está dificultando las labores de los miembros de emergencias, por lo que se está regulando el tráfico para dar prioridad a los servicios urgentes.

Ya desde anoche, un total de 37 militares del batallón de Intervención en Emergencias II de la Unidad Militar de Emergencias (UME) con base en Morón de la Frontera se desplazaron con 15 vehículos y diverso material de rescate a Adamuz (Córdoba) tras el trágico siniestro ferroviario.

Concretamente, se trata de una sección de intervención de la UME que viaja también con material de excarcelación, iluminación y sanidad para trabajar en la zona. EFE

