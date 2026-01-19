Sánchez: "Hoy es una noche de profundo dolor para nuestro país"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha afirmado que "todos los servicios de emergencia están trabajando de forma coordinada sin descanso" en Adamuz (Córdoba) tras el accidente registrado en ese punto de la línea de velocidad que une Madrid con Andalucía. "Hoy es una noche de profundo dolor para nuestro país por el trágico accidente ferroviario en Adamuz", ha lamentado.

Sánchez ha cancelado su agenda para este lunes con motivo del accidente ferroviario producido este domingo en Adamuz por el descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad, que deja ya 21 fallecidos, y ha expresado sus condolencias a las familias de las víctimas.

"Quiero expresar mis más sinceras condolencias a las familias y seres queridos de las víctimas. Ninguna palabra puede aliviar un sufrimiento tan grande, pero quiero que sepan que todo el país las acompaña en este momento tan duro, ha trasladado el líder del Ejecutivo a través de un mensaje en la red social 'X', recogido por Europa Press.

