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FIFA incluirá el español de forma sistemática en todas las conferencias de prensa

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Dallas (EE.UU.), 15 jun (EFE).- La FIFA permitirá que se hagan preguntas en español e incluirá este idioma en la traducción de todas las conferencias de prensa del Mundial, tras la polémica abierta cuando jugadores como el marroquí Achraf Hakimi, el brasileño Vinicius o el neerlandés Frenkie de Jong no pudiesen responder en español en su comparecencia oficial previa al partido.

Según supo EFE, la Federación Internacional ha revisado un criterio que no es nuevo, que fue incluir traductores en los idiomas de las dos selecciones más en inglés, como idioma universal, mientras que en los partidos disputados en México siempre hubo traducción en español.

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En ese sentido, en las conferencias de prensa de Hakimi y Vinicius del estadio Metlife de Nueva Jersey hubo cinco idiomas disponibles; francés y árabe, por Marruecos; más portugués, italiano -por el técnico de Brasil Carlo Ancelotti- e inglés.

El criterio seguido ha sido permitir que el mayor número de asistentes de esos países a esas ruedas de prensa entendiesen todas las preguntas y respuestas y que aquellos que lo seguían en remoto, a través de la plataforma y la aplicación oficial de la FIFA, de cualquier parte del mundo tuviesen la posibilidad de escucharlo en inglés.

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Sin embargo, la situación creada el pasado sábado, con Hakimi y Vinicius, en las conferencias de prensa previas al Marruecos-Brasil, y con De Jong, antes del Países Bajos-Japón, cuando todos estos jugadores se mostraron partidarios de responder español a preguntas formuladas en el mismo idioma, ha llevado a la FIFA a replantearse el criterio oficial.

Ha tenido en cuenta, en ese sentido, la gran cantidad de medios y periodistas hispanohablantes que hay en el Mundial y los numerosos jugadores relevantes que dominan el idioma por jugar o haber jugado en LaLiga y otros países latinos. Hakimi, nacido en Madrid, se formó en la cantera madridista, Vinicius lleva 8 temporadas en el Real Madrid y De Jong 7 en el Barcelona. EFE

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