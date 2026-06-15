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El Real Madrid oficializa la salida de Rocío Gálvez

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Madrid, 15 jun (EFE).- El Real Madrid continúa con la renovación de la plantilla del equipo femenino y ha confirmado este lunes la salida de la defensa internacional Rocío Gálvez, que ha militado en el conjunto blanco desde 2021.

La cordobesa, que militó con anterioridad en Betis, Atlético de Madrid y Levante, se suma a otras jugadoras emblemáticas que han dejado la disciplina del equipo madridista como la guardameta Misa Rodríguez, la mediapunta escocesa Caroline Weir, la mediocampistga Tere Abelleira, la delantera francesa Naomi Feller o la lateral zurda brasileña Yasmin.

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Mientras tanto, el Real Madrid ha confirmado hasta el momento fichajes de la alemana Elisa Senss y portuguesa Andreia Jacinto.

"El Real Madrid quiere expresar su cariño y su agradecimiento a Rocío por haber defendido nuestra camiseta durante estas cinco temporadas y por su profssionalidad, su compromiso y su trabajo", indica el club blanco en un comunicado, en el que indic a que "es y será siempre su casa" y "le desea mucha suerte a ella y a toda su familita en esta nueva etapa de su vida".

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En estas cinco campañas Rocío Gálvez, que ha recordado el "orgullo" de haber militado en el Real Madrid, ha jugado 132 encuentros, en los que ha marcado 13 tantos y formó parte de la plantilla que se proclamó campeona mundial en 2023 en Sídney. EFE

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