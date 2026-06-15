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Javi Rodríguez: "Si ganamos todos los partidos en casa, seremos campeones"

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Barcelona, 15 jun (EFE).- El entrenador del Barça de fútbol sala, Javi Rodríguez, ha remarcado este lunes, en la víspera del primer partido de la final de la Primera División contra ElPozo Murcia, la importancia de "ganar todos los partidos en casa" para proteger el factor pista y conquistar un título que se les resiste desde 2023.

"Si durante todo el año hemos trabajado para acabar primeros es precisamente para aprovechar el factor pista. Si ganamos los partidos de casa, seremos campeones. Espero el Palau de las grandes noches", ha comentado el técnico en una rueda de prensa celebrada en la Ciudad Deportiva Joan Gamper.

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Asimismo, Rodríguez ha augurado una serie igualada: "Ser favorito no significa ser campeón. En una final todo está al 50%. El factor pista te da un plus, pero si no estás bien el favoritismo desaparece en dos minutos".

El entrenador del cuadro azulgrana ha insistido en que deberán "hacer un partido muy serio y estar concentrados desde el primer minuto", y ha admitido que "hay jugadores tocados y cansados", si bien ha añadido que "en estos partidos todo pesa un poco menos".

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Por su parte, el portero y capitán Dídac Plana ha elogiado el rendimiento del equipo: "Está siendo un gran año y todos queremos poner el broche con el título de Liga. El club nos pide estar en Europa y no lo habíamos conseguido las dos últimas temporadas. El año pasado nos quedamos a las puertas y este año lo hemos logrado".

Finalmente, el pívot Jean Pierre Guisel 'Pito' ha transmitido la confianza con la que el vestuario encara el partido: "Sabemos la dificultad que tiene esta final. Da igual si ganamos en tres, cuatro o cinco partidos; lo importante es ganar. Estoy convencido de que el equipo está bien y de que podemos conseguir el título. Esperamos hacer una gran final y que el título caiga de nuestro lado". EFE

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