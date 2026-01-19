Hoy será noticia. Lunes, 19 de enero

TREN DESCARRILAMIENTO

El descarrilamiento de trenes en Adamuz (Córdoba), que ha causado al menos 21 muertos, conmociona a la ciudadanía

Madrid/Córdoba (EFE).- El descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad en el término municipal de Adamuz (Córdoba), que ha ocasionado la muerte a al menos 21 personas y heridas de gravedad a decenas de pasajeros, ha causado una gran conmoción en la ciudadanía y es el centro de la actividad informativa de este lunes.

El trágico accidente ocurrió cuando un tren de la compañía Iryo, que había salido de Málaga a las 18.40 horas de este domingo con destino a Puerta de Atocha con 317 personas, descarriló sus tres últimos vagones a las 19.39 horas e invadió la vía contigua por la que en ese mismo momento circulaba otro convoy de Renfe con destino a Huelva, que también se salió de la vía.

TREN DESCARRILAMIENTO

Sánchez suspende su agenda de este lunes, incluida la reunión con Feijóo

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha decidido suspender su agenda para este lunes, incluida la reunión que tenía prevista con el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, tras el descarrilamiento de dos trenes en Adamuz (Córdoba).

Tanto Sánchez, como la mayor parte de sus ministros, han suspendido su agenda, salvo la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, que mantiene su reunión con representantes de los sindicatos CCOO y UGT para abordar la situación laboral del sector turístico; la de Defensa, Margarita Robles, que se reúne con el jefe de Estado Mayor de la Defensa, y el titular de Industria y Turismo, Jordi Hereu, que participa en la 'XIII Conferencia Iberoamericana de Ministros de Turismo', mientras que Carlos Cuerpo, ministro de Economía, participa en la reunión del Eurogrupo, en Bruselas.

VIVIENDA COYUNTURA

El INE publica la estadística de transmisión de derechos de propiedad de noviembre

Madrid (EFE).- El Instituto Nacional de Estadística (INE) publica este lunes la estadística de transmisión de derechos de la propiedad correspondiente a noviembre.

En octubre la compraventa de viviendas cayó un 2,5 % interanual, pese al repunte de la adquisición de pisos de segunda mano, que ese mes alcanzaron la cifra más alta jamás registrada.

JUICIO PÚNICA

Francisco Granado afronta su segundo juicio por el caso Púnica

Madrid (EFE).- El exconsejero de la Comunidad de Madrid Francisco Granados afronta este lunes su segundo juicio por el caso Púnica, una macrocausa que estalló en octubre de 2014 con su detención y la de medio centenar de personas.

Entre estas personas, varios alcaldes de la región, por presunta corrupción municipal y regional.

EL TIEMPO

Lluvias fuertes además de nevadas y viento, en el nordeste, por la borrasca Harry

Madrid (EFE).- La Agencia Estatal de Meteorología prevé para este lunes precipitaciones fuertes y persistentes en el extremo nordeste, sobre todo en Girona, además de nevadas con importantes acumulados en los Pirineos orientales y a últimas horas en la Ibérica oriental así como rachas muy fuertes de viento en el litoral catalán y en Baleares. En Canarias se prevé viento del nordeste fuerte con rachas muy fuertes, según las predicciones.

El paso de una dana hacia el Mediterráneo junto con la formación de la borrasca Harry al norte de Argelia dejará una situación muy inestable en el Mediterráneo occidental, con un temporal que afectará al nordeste peninsular y a Baleares.

EFE

plv