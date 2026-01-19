Espana agencias

El sector del lujo europeo pierde el 3,63 % por economía china y nuevos aranceles de Trump

Madrid, 19 ene (EFECOM).- Las empresas de lujo europeas han perdido este lunes en bolsa el 3,63 % de media afectadas por los datos que muestran la desaceleración de la economía china a finales del pasado año y por los nuevos aranceles que quiere imponer el presidente estadounidense, Donald Trump, a varios países de Europa.

Las doce compañías integrantes del sector del índice bursátil Stoxx 600 han terminado con pérdidas, que ha encabezado Pandora con un descenso del 5,53 %, mientras que Adidas ha cedido el 5,19 %.

Por su parte, LVMH ha cedido el 4,33 %, también afectada por un informe negativo de una firma de inversión; Kering ha bajado el 4,1 %; Christian Dior, el 3,89 %; Hermes, el 3,52 %; Brunello Cucinelli, el 3,45 %, y LPP, el 3,3 %.

Además, Burberry ha cedido el 2,79 %, Richemont el 2,32 %, Moncler el 1,96 % y Swatch el 1,7 %.

En España, Puig ha comando las pérdidas del principal índice bursátil, el IBEX 35, al ceder el 3,53 %.

El analista de XTB Manuel Pinto ha comentado hoy que el sector de lujo y el del automóvil son "los sectores más dependientes del comercio con Estados Unidos".

Los datos de China conocidos en esta jornada arrojaron el crecimiento del PIB del 5 % el año pasado, aunque en el último trimestre aumentó el 4,5 %, el ritmo más bajo en tres años.

Otros mostraron la debilidad de la demanda interna de la segunda economía mundial: las ventas minoristas subieron el 0,9 % en diciembre y cayeron el 2,7 % la producción industrial y el precio de la vivienda ese mes. La inversión en activos fijos retrocedió el 3,8 %.

Trump ha amenazado con un arancel del 10 % a partir de febrero a los países de europeos que han enviado soldados a Groenlandia (Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Países Bajos, Noruega, Suecia y Reino Unido), al que habría que sumar aranceles adicionales del 25 % a partir de junio.

En respuesta, la Unión Europea prepara reactivar sanciones por importe de 93.000 millones de euros suspendidos tras el acuerdo comercial entre Estados Unidos y la UE del pasado mes de julio, o con invalidar el mismo. EFECOM

