El exinspector de Bomberos vuelve al juzgado para concluir su testifical por la dana: "Vengo a contar lo que pasó"

José Miguel Basset, quien fuera inspector jefe del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia y jefe operativo de la emergencia del día de la dana, ha regresado este lunes al juzgado de Catarroja (Valencia) para concluir su testifical por la riada: "Vengo a contar lo que pasó y ya está. No tengo más misterio".

Basset declaró ya la pasada semana ante la jueza de Catarroja que investiga la gestión de la catastrófica dana del 29 de octubre de 2024 que ha dejado 230 víctimas mortales en la provincia de Valencia. Su testimonio no concluyó y se fijó este lunes para terminarlo.

El testigo ha llegado a los juzgados sobre las 9.15 horas y, en declaraciones a los medios de comunicación que esperaban en la puerta, ha manifestado: "Vamos a ver si somos capaces de acabar y damos este episodio por cerrado, al menos por mi parte".

Preguntado por cómo se encuentra, ha dicho: "En principio bien, no tengo por qué estar mal. Vengo a contar lo que pasó y ya está, no tengo más misterio. Espero que no sea muy largo, el otro día muy largo", ha añadido.

En su declaración anterior, Basset aseguró que fue "incomprensible" el retraso en el envío del Es Alert a la población el día de la dana "cuando ya había una propuesta consensuada".

Al respecto, apuntó que en la tarde de la riada, en pleno Cecopi, él mismo propuso a las 18.13 horas un texto de Es Alert para que la población permaneciera en sus domicilios, aunque luego desconoce que pasó con ese mensaje. Finalmente se remitió uno distinto a las 20.11 horas. Por otro lado, afirmó que esa tarde no tuvo conocimiento de la retirada de efectivos que vigilaban el barranco del Poyo: "Me enteré días después".