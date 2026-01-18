Sánchez, sobre la financiación autonómica: "Todas las comunidades acabarán aceptando el modelo"

Pedro Sánchez remarcó que la propuesta de financiación pactada entre el Gobierno central y Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) responde a una problemática de elusión y competencia fiscal que afecta directamente a la distribución de recursos entre las comunidades autónomas. De acuerdo con la entrevista publicada por La Vanguardia y recogida por Europa Press, el presidente del Gobierno expuso que este nuevo acuerdo apunta a corregir dinámicas que, hasta el momento, han otorgado ventajas a regiones de mayor riqueza como la Comunidad de Madrid, permitiendo prácticas de dumping fiscal.

Este pacto, firmado entre el Ejecutivo y ERC, ha recibido la calificación de “un acuerdo extraordinario” por parte de Sánchez, quien defendió que el modelo fortalece los servicios públicos esenciales en todo el país. Según explicó en la conversación con La Vanguardia, la propuesta garantiza que ninguna comunidad verá mermada su dotación financiera actual. El presidente hizo hincapié en que ninguna región autonómica aceptará recibir menos fondos de los que percibe actualmente, buscando disipar inquietudes en relación a posibles pérdidas presupuestarias.

Pedro Sánchez se mostró convencido de que todas las comunidades autónomas acabarán dando su respaldo al nuevo modelo de financiación. Recalcó que la iniciativa debe encontrar eco entre las diferentes fuerzas políticas y llamó expresamente a la responsabilidad de todos los partidos, con el objetivo de sacar adelante este acuerdo que, según su perspectiva, proporciona herramientas para sostener y mejorar la calidad de los servicios públicos. El mandatario resaltó, de modo explícito, el carácter progresista del pacto alcanzado con ERC.

En la citada entrevista, Sánchez abordó el estado actual de la legislatura y minimizó la excepcionalidad de los gobiernos de coalición en Europa. Aseguró que la situación parlamentaria de minoría no constituye una anomalía y manifestó que el proyecto político de su Gobierno tiene la voluntad de culminar la legislatura y extender su legado más allá del actual mandato, según consignó la información publicada por Europa Press.

En cuanto a la política presupuestaria, Sánchez defendió los presupuestos prorrogados que se mantienen en vigor, alegando que estos permiten garantizar la continuidad de las líneas fundamentales de actuación en redistribución, transformación económica, crecimiento y creación de empleo. El presidente recalcó que el Gobierno está cumpliendo con sus deberes y que la prórroga presupuestaria no pone en riesgo el funcionamiento de las políticas clave impulsadas desde el Ejecutivo central.

Al referirse al panorama político y a la relación entre partidos, Sánchez se expresó sobre el papel de Vox y la influencia de su crecimiento en el clima político actual. Según detalló La Vanguardia, el presidente denunció que el avance de la ultraderecha y la creciente polarización en la vida pública no aportan beneficios a ningún actor político, incluida la formación del Partido Popular (PP). Mostró su desacuerdo con la disposición del PP a conformar gobiernos con Vox en comunidades como Extremadura, y sostuvo que la colaboración con fuerzas de ultraderecha implica costes políticos y sociales.

Sánchez definió la tarea de su Ejecutivo frente a la crispación política como una labor de proveer estabilidad y mesura en el debate público. En sus declaraciones, aseguró que su enfoque como presidente se caracteriza por la templanza y la defensa de ideas claras, apartándose de amenazas e insultos y subrayando su crítica hacia la llamada polarización asimétrica. Sostuvo, según recogió el medio, que aunque exista desacuerdo respecto a las ideas que defiende, la confrontación actual refleja una polarización desigual en el panorama político nacional.

La Vanguardia también informó sobre la intención del presidente de mantener el rumbo político a pesar de las dificultades de gobernar en minoría. Pedro Sánchez reiteró que la fortaleza del pacto con ERC y la propuesta de financiación autonómica se encuentran en la salvaguarda de la equidad y la estabilidad de los servicios públicos en todas las regiones.

El dirigente destacó la importancia de alcanzar consensos amplios para la aprobación definitiva del nuevo modelo, reconociendo el contexto de pluralidad política que atraviesan las instituciones. Según expuso, la propuesta tiene en cuenta la diversidad de realidades autonómicas y la necesidad de eliminar grietas provocadas por las diferencias en capacidad recaudatoria y políticas fiscales entre comunidades ricas y menos favorecidas.

Por último, Sánchez reiteró ante las preguntas del medio su rechazo a prácticas que, a su juicio, incentivan la competencia fiscal desleal y contribuyen a la desigualdad territorial. Defendió que el objetivo central de esta reforma es evitar que ninguna comunidad autónoma experimente una merma en sus recursos, mientras asegura el sostenimiento de la sanidad, la educación y otras prestaciones básicas para toda la ciudadanía, según consignó La Vanguardia.