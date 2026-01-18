Espana agencias

La ensalada se percibe femenina y la carne masculina, según un estudio en España y Ecuador

Guardar

València, 18 ene (EFE).- Un estudio de la Universitat Politècnica de València (UPV) en España y Ecuador ha analizado cómo los estereotipos de género y edad influyen en la forma en que percibimos los alimentos y concluye que hay platos, como la ensalada o las frutas, que se asocian a lo femenino, y otros, como la carne, a lo masculino.

La investigación, publicada en el International Journal of Gastronomy and Food Science, es un estudio multicultural entre ambos países que ha sido coordinado por la investigadora del Instituto Universitario de Ingeniería de Alimentos-FoodUPV Purificación García-Segovia, en una muestra que incluyó más de 330 personas (161 en España y 172 en Ecuador).

El estudio demuestra que los estereotipos de género persisten de forma clara en ambos países, aunque con diferencias culturales significativas, según fuentes de la UPV.

En España, ensaladas, frutas y postres como la tarta de chocolate se identificaron mayoritariamente con lo femenino, mientras que platos de carne se asociaron con lo masculino.

En Ecuador este patrón se repite, pero con más intensidad: los productos cárnicos, en particular, fueron percibidos como símbolos de fuerza y virilidad, reforzando la asociación tradicional entre carne y masculinidad.

En cuanto a la edad, el estudio detecta que en España algunos alimentos se vinculan más a personas mayores —como los embutidos o los platos de carne con verduras—, mientras que frutas o ensaladas se relacionan con población más joven.

Para obtener estas conclusiones, el equipo de la UPV empleó una técnica proyectiva denominada Product Personality Profile (PPP). “A cada uno de los participantes les pedimos que imaginaran a los alimentos como si fueran personas y les asignaran rasgos de género, edad, personalidad o estilo de vida”, explica Carmen Molina-Montero, autora del trabajo que forma parte de su tesis doctoral.

“Los resultados confirman que, aunque cada vez hablamos más de diversidad y de igualdad, en la práctica seguimos reproduciendo estereotipos muy arraigados cuando pensamos en la comida”, expone García-Segovia.

Esto no significa que las personas elijan los alimentos solo por esos motivos, pero "sí que los asocian de forma inconsciente a roles de género y edad”, señalan las investigadoras de la UPV.

El resultado de este estudio permite plantear nuevos retos para romper barreras culturales e impulsar hábitos más saludables, según sus promotores.

“Este trabajo forma parte de mi tesis en la que estoy diseñando alimentos personalizados por impresión 3D. La pregunta que nos hacemos es si estos nuevos alimentos cuya forma podemos diseñar a medida permitirán superar estos estereotipos de género y edad que todavía persisten”, plantea Carmen Molina-Montero.

Los resultados obtenidos en este estudio son relevantes también en el ámbito del marketing y el desarrollo de nuevos productos, señalan desde la Universitat Politècnica de València.

“Conocer cómo influyen estos estereotipos ayuda a diseñar campañas más inclusivas. Además, esta información puede servir para promover dietas más equilibradas y romper barreras culturales que dificultan la adopción de hábitos saludables, especialmente entre jóvenes”, concluye Purificación García Segovia. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

El rebote y los triples marcan el Andorra-Breogán

Infobae

La deuda pública baja en noviembre al 101,5 % del PIB pero roza los 1,7 billones de euros

Infobae

Arrancan sin incidencias las primeras tractoradas de protesta del campo extremeño

Infobae

Veinte años del pacto secreto Mas-Zapatero que desatascó el Estatut y quebró el tripartito

Infobae

Fallecen dos jóvenes de 19 y 20 años en un accidente de tráfico en un pueblo de Toledo

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Herido grave un hombre de

Herido grave un hombre de 33 años tras ser agredido con un arma blanca en San Blas, Madrid

Felipe VI aumenta su corte: crea seis marquesados y rehabilita otros nueve títulos, aunque solo el 33% de los 2.216 nobles que hay pagan su cuota

Salvador Illa se encuentra “en buen estado” tras ser atendido al sufrir una afección muscular después de salir a correr

Estos son los coches más robados de España en 2025: los modelos más comunes siguen siendo los favoritos

Juan José Ebenezer, mecánico: “Haz este proceso para arrancar el coche en invierno”

ECONOMÍA

Resultados de la Triplex de

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 5 de las 21:15

Groenlandia, Irán, Venezuela: cómo se trasladan las tensiones geopolíticas al precio de la gasolina en España

¿En qué invertir en 2026? Los sectores y activos con mayor potencial para los ahorradores españoles

Estos son los ganadores del Sorteo 5 de Super Once

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 4 de las 17:00

DEPORTES

Pitada masiva al Real Madrid:

Pitada masiva al Real Madrid: la afición no perdona y recibe con sonido de viento al equipo en su vuelta al Bernabéu

Arbeloa se enfrenta por primera vez al escrutinio del Santiago Bernabéu en el duelo liguero ante el Levante

Zidane revela las claves de su éxito en el Real Madrid y manda un mensaje a Arbeloa: “Si no lo entiendes, no puedes durar en esta posición”

Cuartos de final de la Copa del Rey 2025/2026: equipos clasificados, sorteo y fechas

Así te hemos contado la victoria del FC Barcelona ante el Racing en Copa del Rey