La borrasca deja intensas lluvias y nieve en Cataluña, a la espera de un temporal marítimo

Barcelona, 18 ene (EFE).- Las precipitaciones mantienen activados en Cataluña los planes Inuncat y Neucat en fase de alerta, con lluvias que han dejado más de 100 litros por metro cuadrado y gruesos de nieve de hasta 80 centímetros, a la espera del fuerte temporal marítimo previsto para los próximos días.

El agua acumulada entre el viernes por la tarde y esta mañana ha superado los 50 litros por metro cuadrado en gran parte del centro y el oeste de Cataluña, con más de 100 litros en áreas como el Baix Camp (Tarragona), Priorat (Tarragona) y la Vall Fosca (Lleida), según ha informado el Servicio Meteorológico de Cataluña.

En cotas altas de la vertiente sur del Pirineo occidental se ha acumulado más de medio metro de nieve, con 80 centímetros en Boí (Lleida), y se espera para los próximos dos días acumulaciones de más de 40 centímetros por encima de 1.400 metros y más de 80 centímetros sobre 2.000 metros en el Pirineo oriental.

Los Bomberos han efectuado 268 servicios hasta las 12.00 horas de este domingo, la mayoría por árboles caídos y desprendimientos de tierras, mientras que el teléfono de emergencias ha recibido 536 llamadas por el temporal, con 24 avisos desde Sant Cugat del Vallès (Barcelona), 21 desde Lleida y 20 desde Barcelona.

Este domingo hay ocho carreteras catalanas afectadas por las nevadas, entre ellas la BV-4024 en Coll de Pal (Barcelona), que permanece cortada, y la C-28 en el puerto de la Bonaigua (Lleida), en el que se requieren cadenas para circular.

La atención a partir de esta noche se centrará en un temporal marítimo con vientos de levante que dejará olas con alturas máximas por encima de 4 metros, especialmente en la mitad norte de la costa catalana, la costa central y la Costa Brava.

La subdirectora de Protección Civil en Cataluña, Imma Solé, ha avanzado que si las previsiones meteorológicas se confirman no se descarta que mañana lunes sea necesario enviar alertas a los móviles en algunas zonas costeras para advertir del peligro que supondrá el oleaje.

La nueva fase de la borrasca Harry que afecta desde el viernes a Cataluña será desde esta noche un temporal marítimo que adquirirá una fuerza similar a entre el 60 % y el 70 % de la que mostró a finales de enero de 2020 la borrasca Gloria, que provocó graves daños en el litoral, según ha indicado a los medios el jefe de predicción meteorológica del Meteocat, Santi Segalà.

La nieve ha llevado asimismo a Protección Civil a activar en fase de prealerta el plan Allaucat por riesgo de aludes, que se irá incrementando en los próximos días. EFE

