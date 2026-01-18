Espana agencias

Jesús Ramírez: "De haber reaccionado antes podíamos haber peleado por ganar"

Guardar

Murcia, 18 ene (EFE).- Jesús Ramírez, entrenador del Casademont Zaragoza, lamentó que el intento de remontada de su equipo fuese tardío en el partido perdido por 90-84 en la pista del UCAM Murcia y dijo que "de haber reaccionado antes" podrían haber peleado por ganar".

"Le doy la enhorabuena al UCAM Murcia porque defensiva y físicamente hizo un gran partido y llegó a un límite que le hace llegar al lugar en el que está", comenzó diciendo el técnico de Granollers al llegar a la rueda de prensa del Palacio de los Deportes de Murcia.

"Por nuestra parte venimos de unos días complejos con muchos partidos y viajes y poco entrenamiento pero con eso queríamos plantear un encuentro para contrarrestar las armas del rival y así fue durante el primer cuarto, en el que hicimos un muy buen baloncesto", dijo también tras caer ante el que es el cuarto clasificado de la Liga Endesa.

"A partir de ahí el UCAM puso otra velocidad y nosotros nos paramos. Ellos tienen gran parte de responsabilidad en lo que pasó pero incluso así reaccionamos en el último cuarto cuando el partido parecía roto y de eso estoy orgulloso. De haberlo hecho antes podíamos haber peleado por ganar", apostilló el catalán. EFE

Ij/asc

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Lunes, 19 de enero de 2026

Infobae

El Govern seguirá "funcionando con normalidad" con la delegación de Illa en sus consellers

Infobae

Varios heridos y atrapados tras descarrilar dos trenes en Adamuz (Córdoba)

Infobae

Investigan la muerte a tiros de un hombre de 45 años en un cortijo de Pechina (Almería)

Infobae

Al menos dos muertos y heridos al descarrillar dos trenes de alta velocidad en Córdoba

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Varios heridos tras el descarrilamiento

Varios heridos tras el descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad en Adamuz (Córdoba): se corta el tráfico entre Madrid y Andalucía

Salvador Illa permanecerá dos semanas ingresado en el Hospital Vall d’Hebron de Barcelona por una pérdida de fuerza en las piernas de origen desconocido

Mercadona tendrá que indemnizar con 30.000 euros a una trabajadora a la que no pagó la prima anual como represalia por su afiliación sindical

La Guardia Civil advierte: “Si no se usa la baliza V16, el agente debe multar”

El Senado invierte 65.340 euros en renovar los teléfonos móviles del personal: cambiará 140 dispositivos que tienen tres años de antigüedad

ECONOMÍA

Sorteo 4 de la Triplex

Sorteo 4 de la Triplex de la Once: los nuevos números ganadores este 18 de enero del 2026

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 4 este domingo 18 de enero del 2026

Un experto explica cuánto cuesta mantener la Sagrada Familia abierta: “Vas a flipar”

Triplex de la Once, Sorteo 3: resultados ganadores del 18 enero de 2026

La tarifa de la luz en España para este lunes 19 de enero de 2026

DEPORTES

Helmut Marko habla sobre la

Helmut Marko habla sobre la situación de Fernando Alonso: “Un veterano como él podría tener una ventaja”

Xabi Alonso ya tiene una oferta sobre la mesa: el Eintracht Frankfurt

Las palabras de Alcaraz tras su primera victoria en el Open de Australia: “Aún tengo que adaptarme a las condiciones y la pista”

Alcaraz estrena nueva era en el Open de Australia con una victoria ante Walton

Ilia Topuria anuncia la fecha de su regreso al cuadrilátero y quién será su rival