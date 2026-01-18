Espana agencias

El Congreso acoge esta semana la segunda comparecencia del ex jefe de Gabinete de Mazón en la comisión de la dana

Guardar

La comisión del Congreso que investiga la gestión de la dana que costó la vida a 230 personas en la provincia de Valencia el 29 de octubre de 2024 interrogará por segunda vez este martes a José Manuel Cuenca, que fue jefe de Gabinete del expresidente valenciano Carlos Mazón, y el mismo día recibirá también al que fuera secretario autonómico de Emergencias Emilio Argüeso, imputado en la causa penal por la riada.

Este órgano acordó citar a estas dos personas el pasado 15 de diciembre, justo después de la comparecencia que protagonizó la exconsellera de Justicia e Interior y responsable de Emergencias Salomé Pradas, la otra investigada por la jueza de Catarroja Nuria Ruiz Tobarra, encargada de la instrucción del caso.

Los comisionados decidieron volver a llamar a Cuenca para que dé cuenta de las contradicciones entre las afirmaciones que ofreció en su comparecencia del pasado 24 de noviembre y la información que se conoció después, a raíz de difundirse los Whastapp que intercambió con Pradas y que, según él, están "descontextualizados".

El día de la tragedia Pradas intercambió mensajes tanto con el entonces presidente autonómico como con Cuenca, pero los de este último, que sigue colaborando con Mazón en su oficina de 'expresident', no han podido recuperarse, pese al intento del juzgado, porque reseteó su tarjeta SIM.

Durante la mañana del 29 de octubre de 2024, Pradas informó a Mazón de que ya había habido rescates e intervenciones, de que estaba en comunicación con la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, y de que lo más preocupante a esas hora era la Ribera Alta, el Barranco del Poyo y el Río Magro. Ya a las 14.11 horas, minutos antes de que Mazón acudiera a El Ventorro a comer con la periodista Maribel Vilaplana, la consellera le informó de que el temporal se complicaba en Utiel.

"SALO, DE CONFINAR, NADA"

Este último dato se lo trasladó Pradas también a Cuenca en otro mensaje de las 14.25 y a las 16.28 ya le alertaba de un fallecido en esa localidad, una información a la que él no contestó. Eso sí, le informó de que igual iba con Mazón al 112 sobre las 19.00 y, ya cerca de las 20.00, le pidió a la exconsellera que no confinara a la población, pese a que ella le decía que la cosa estaba "muy muy mal" y había muchos "desbordamientos"

Después, ante la jueza, Cuenca negó haber dado instrucciones a Pradas de parte del expresident y aseguró que los WhatsApps aportados por la exconsellera estaban "descontextualizados".

CAREO CUENCA-PRADAS

El pasado 12 de enero, en un careo con Cuenca ante la jueza, Pradas explicó que veía en Cuenca "una extensión" del expresident y achacó sus mensajes en contra de un posible confinamiento a que había hablado con Mazón o bien con otro sus colaboradores, el ex secretario de Presidencia Cayetano García Ramírez.

La exconsellera también defendió que aquella mañana, tras sus conversaciones con Mazón, el presidente dejó de estar localizable, Cuenca le manifestó que estaba "de actos" y que le fuera informando a él. Pero, dado el cariz que estaba tomando la situación, Pradas intentó hablar directamente con Mazón aunque no lo logró hasta casi las 20 horas.

Por eso, a las 19.43 habló con García Ramírez para tratar del posible confinamiento de la población por el peligro que había con la presa de Forata y "se quedó en hacer la consulta a la Abogacía". Cuando Cuenca el mandó un mensaje diciendo "Salo, de confinar, nada", ella le aclaró que la Ley de Emergencias sí amparaba el confinamiento.

En el careo, el ex jefe de Gabinete de Mazón dijo que la preocupación sobre un eventual confinamiento era exclusivamente suya y que el propio García Ramírez le había expresado dudas sobre esta medida y que no había dado a Pradas ninguna orden.

ARGÜESO ALERTÓ DE DESBORDAMIENTOS CERCA DE LAS TRES DE LA TARDE

En la sesión vespertina de la comisión de investigación del Congreso comparecerá el martes el ex secretario autonómico de Emergencias Emilio Argüeso, quien el pasado mes de abril relató ante la jueza que aquel día no supo que los bomberos forestales que vigilaban el barranco del Poyo se habían retirado, pues el entonces jefe de Bomberos José Miguel Basset no le informó de ese movimiento.

También explicó que Mazón no fue convocado al Cecopi, que no tenía por qué ir, y que la dirección de la emergencia la llevaron Pradas y Bernabé. A las 14.44 del día de autos Argüeso envió un mensaje a la vicepresidenta valenciana Susana Camamero reconociendo que los barrancos estaban "a punto de colapsar".

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Jon Pérez "Bolo": "Tenemos que ser competitivos"

Infobae

Lander Martínez cree que la vicepresidenta Díaz sigue siendo "el mejor activo" de Sumar

Infobae

Sánchez, sobre la financiación autonómica: "Todas las comunidades acabarán aceptando el modelo"

Sánchez, sobre la financiación autonómica:

Jesús Ramírez: “Visitar Murcia no es fácil nunca”

Infobae

La alemana Aicher se impone a Vonn en el supergigante de Tarvisio

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Audiencia Provincial de Madrid

La Audiencia Provincial de Madrid confirma la denegación de nacionalidad española a una solicitante colombiana descendiente de sefardíes

El Supremo multa a una madre por ignorar una orden judicial e impedir que sus hijos vean a sus abuelos: seis euros diarios durante seis meses

La Guardia Civil busca a una mujer de 49 años desaparecida en Cangas del Narcea, Asturias, tras localizarse su vehículo solo en una carretera

Herido grave un hombre de 33 años tras ser agredido con un arma blanca en San Blas, Madrid

Felipe VI aumenta su corte: crea seis marquesados y rehabilita otros nueve títulos, aunque solo el 33% de los 2.216 nobles que hay pagan su cuota

ECONOMÍA

España no encuentra conductores de

España no encuentra conductores de camión y ahora los busca en Turquía: la asociación andaluza firma un convenio con ese país

Sorteo 1 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 5 de las 21:15

Groenlandia, Irán, Venezuela: cómo se trasladan las tensiones geopolíticas al precio de la gasolina en España

DEPORTES

Ilia Topuria anuncia la fecha

Ilia Topuria anuncia la fecha de su regreso al cuadrilátero y quién será su rival

Pitada masiva al Real Madrid: la afición no perdona y recibe con sonido de viento al equipo en su vuelta al Bernabéu

Arbeloa se enfrenta por primera vez al escrutinio del Santiago Bernabéu en el duelo liguero ante el Levante

Zidane revela las claves de su éxito en el Real Madrid y manda un mensaje a Arbeloa: “Si no lo entiendes, no puedes durar en esta posición”

Cuartos de final de la Copa del Rey 2025/2026: equipos clasificados, sorteo y fechas