Cientos de aficionados del Celta se pintan las uñas para apoyar a Borja Iglesias

Vigo, 18 ene (EFE).- Cientos de aficionados del Celta se pintaron este domingo las uñas como muestra de solidaridad hacia el internacional español Borja Iglesias, quien recibió insultos homófobos tras el último partido de Liga que su equipo disputó en el Sánchez Pizjuán.

Muchos de ellos viajaron a Balaídos con las uñas pintadas desde casa y otros se las pintaron en los aledaños del estadio para unirse a la iniciativa lanzada por la peña ‘Carcamáns’, que además contó con el apoyo del Celta.

Borja Iglesias, máximo goleador del equipo de Claudio Giráldez, comenzará como suplente el duelo contra el Rayo. El pasado fin de semana escuchó gritos como “a ver si te mueres, maricón de mierda”, “sinvergüenza, vete a tu casa” o “píntate las uñas” en los aledaños del Sánchez Pizjuán. EFE

