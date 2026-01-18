Alvise (SALF) dice que "el número uno" de la red de Ábalos es Zapatero y advierte: "Vamos a por ti"

Durante el evento público celebrado en el World Trade Center de Zaragoza, el líder de Se Acabó La Fiesta (SALF), Luis 'Alvise' Pérez, vinculó de manera directa al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero como el principal responsable de una supuesta red relacionada con José Luis Ábalos. De acuerdo con lo reportado por el medio, Alvise señaló a Zapatero como "el número uno" dentro de esa estructura y lanzó la advertencia: "Vamos a por ti". Este acto, que reunió a un numeroso público, se produjo de cara a las próximas elecciones autonómicas del 8 de febrero, con la presencia de la cabeza de lista por Zaragoza, Cristina Falcón.

Según publicó la fuente, Pérez no solo centró sus acusaciones en Zapatero, sino que también dirigió críticas al presidente Pedro Sánchez y a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, calificándolos como representantes destacados de entidades financieras que operan con fondos conocidos como buitres. Afirmó que estos actores han instalado formas de actuar que posibilitan conductas que consideró irregulares en el manejo de recursos públicos.

El líder de SALF expresó que "el chiringuito se acaba", indicando un final para los mecanismos que, desde su perspectiva, han beneficiado a diferentes figuras políticas. En relación directa al comportamiento de los participantes políticos y su influencia en la economía, Pérez denunció que algunos de ellos muestran especial interés por jurisdicciones que aplican baja fiscalidad, y responsabilizó a estas prácticas por la falta de servicios e infraestructuras adecuadas para la ciudadanía. Explicó que "cuando esta gente roba cientos de millones de euros, se traduce en que no hay medios policiales", ejemplificando que estas carencias afectan a aspectos tan cotidianos como la capacidad de denunciar delitos menores.

Durante el evento, Pérez formuló una crítica hacia la supuesta permanencia de personas afines en el Ministerio de Transportes, acerca del cual se preguntó por qué las personas de confianza siempre terminan en posiciones clave dentro del mismo. Atribuyó a la construcción de obras públicas, como carreteras, la aparición de comisiones irregulares que concretó en cifras de hasta 9 millones de euros por proyecto. Amplió su análisis al afirmar que cada autonomía dentro del país mantiene dinámicas con figuras de poder locales y redes de clientelismo, lo que en su opinión da lugar a cautividad del voto.

Otra de las críticas de Pérez se dirigió al ministro de Transportes, Óscar Puente, quien según reportó la fuente, calificó de "gentuza" a la formación política de SALF. Pérez consideró que este tipo de declaraciones forman parte de una normalización de actitudes y ataques en el ámbito público. Extendió su cuestionamiento al funcionamiento de lo que denominó "partitocracia" europea, rechazando la administración y distribución de presupuestos para Defensa, los cuales cifró en 800.000 millones de euros, mientras cuestionaba la claridad en el uso de fondos tanto para reclusos como para el colectivo estudiantil.

El líder de SALF también hizo mención a la situación demográfica del país. Al revisar los datos de natalidad, argumentó que en un plazo de cinco generaciones España podría desaparecer tal como se conoce, vinculado este análisis a su rechazo hacia la inmigración africana, al señalar que no desea "media África aquí". Planteó el lanzamiento de "el mayor plan de deportación de España" y reclamó el retorno de tres millones de ciudadanos españoles que han emigrado, según informó el medio. En el mismo sentido, Pérez se refirió a la presencia de menores migrantes no acompañados y cuestionó "la normalización del miedo" que percibe en la sociedad.

El discurso de Pérez también se dirigió a los trabajadores autónomos, a quienes describió como afectados negativamente por lo que calificó como "el negocio de ATA" y la actuación de Hacienda, a la que tildó de perseguidora y criminalizadora. Planteó dudas sobre la gestión de los recursos públicos al preguntar "¿Dónde está nuestro dinero?", enfocándose además en la problemática del coste de la canasta básica.

Pérez propuso la realización futura de un referéndum con la finalidad de definir la relación de España con la Unión Europea. Subrayó además que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, ocupa el cargo sin haber sido elegida directamente por los votantes, conforme consignó la fuente original.

En relación a figuras políticas del Partido Socialista Obrero Español, Pérez lanzó acusaciones directas contra la candidata del PSOE Pilar Alegría, a quien vinculó con distintos miembros del partido y también con actividades irregulares durante desplazamientos en Teruel. Mencionó explícitamente que Alegría mantiene amistad estrecha con Santos Cerdán y Koldo, y añadió que responde al padrinazgo de Zapatero.

La participación de Cristina Falcón, cabeza de lista por Zaragoza, también generó respuestas ante temas de interés ciudadano. Según recogió la fuente, Falcón compartió que su experiencia en la dirección de un colegio público le permitió ver problemáticas estructurales, como el deterioro percibido en la seguridad, servicios, educación y sanidad. Denunció la existencia de listas de espera inaceptables en el sistema sanitario y señaló el encarecimiento del alquiler de vivienda, lo que atribuyó a una gestión política centrada en disputas y desentendida de la realidad social.

Falcón exigió responsabilidades políticas y denunció que existe la percepción de que los representantes públicos pueden cometer errores sin asumir consecuencias. Apostó por la necesidad de erradicar la partitocracia y situar la verdad como valor principal. En relación a la corrupción, defendió que los delitos de esa naturaleza no prescriban debido a su impacto en oportunidades, hospitales, y escuelas, y pidió que se aborden hasta las últimas consecuencias. Justificó su apoyo a SALF afirmando que la formación está compuesta por personas que denuncian la corrupción buscando que recaiga sobre quienes la cometen.

La candidata de SALF propuso medidas como la prohibición de empadronamiento para inmigrantes que lleguen en grandes números, así como el rechazo a la ocupación ilegal de viviendas. Manifestó que el espacio político de SALF es abierto a la discrepancia y negó que su objetivo sea profesionalizarse en política.

Adrián Yacar, responsable del proyecto digital 'Escrutinia 2.0', intervino durante el acto y compartió su visión crítica sobre el funcionamiento electoral en España. Dijo que los recuentos de votos presentan fallos y que existe “engaño” en las actas y el voto por correo. “No es un bulo de la ultraderecha ni ‘fake news’, está judicializándose”, expresó Yacar, una declaración que recogió el medio. Alertó sobre su desconfianza en la limpieza e imparcialidad de los procesos electorales venideros y anunció que su proyecto buscará formar a la sociedad civil sobre sus derechos en los comicios. Además, detalló que las quejas de otros partidos surgieron cuando SALF comunicó su participación en las elecciones autonómicas del 8 de febrero.