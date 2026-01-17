Espana agencias

Nueve afectados, tres de ellos menores, al incendiarse un piso en Alhendín (Granada)

Granada, 17 ene (EFE).- Nueve personas de entre 13 y 58 años han resultado afectadas, entre ellas una mujer de carácter grave, tras incendiarse esta madrugada un piso en Ahendín (Granada) que obligó a evacuar a una veintena de inquilinos, informa el centro coordinador de emergencias 112.

A las 5:10 horas de esta madrugada el 112 recibió un primer aviso de varios ciudadanos indicando que había un incendio en un primer piso de la calle Alpujarra de este municipio del área metropolitana de Granada y que varias personas estaban pidiendo ayuda desde los balcones.

Hasta el lugar se desplazaron los bomberos, Guardia Civil, Policía Local y efectivos sanitarios, según las fuentes.

Los operativos de emergencia han confirmado que al menos una decena de personas han resultado heridas de diversa consideración, entre ellas tres menores y una mujer que presenta heridas de gravedad.

Los afectados, que fueron trasladados al Hospital de San Cecilio y al Virgen de las Nieves de Granada, son tres chicos de 13 años, tres mujeres de 21, 36 y 58 años y tres hombres de 23, 25 y 58 años, según el 112.

Las mismas fuentes han explicado que una veintena de personas han tenido que ser evacuadas, algunas de las cuales fueron rescatadas de los balcones, donde se habían refugiado del incendio.

El incendio se originó en un primer piso de un edificio de dos plantas, en concreto en el salón de la vivienda, posiblemente por un brasero, según los primeros indicios, han informado a EFE los bomberos del Ayuntamiento de Granada, que trasladaron al lugar once efectivos con dos vehículos autobombas y una autoescalera.

La mujer de mayor gravedad, de algo menos de 40 años, reside en la vivienda en la que se originó el incendio, cuya puerta quedó abierta, de ahí que el fuego se propagara al resto del bloque, resultando especialmente afectado otro piso de la segunda planta.

Cuando los bomberos llegaron al lugar, algunas de las personas que estaban atrapadas en balcones y ventanas habían sido ya rescatados con la ayuda de los vecinos, según las fuentes. EFE

