Moody's mantiene calificación Aaa a Dinamarca pese a tensiones con EEUU por Groenlandia

Madrid, 17 ene (EFECOM).- La agencia de medición de riesgos crediticios Moody's ha confirmado la calificación Aaa -la máxima que otorga-, con perspectiva estable, a Dinamarca por su alta resiliencia económica, al considerar que contrarresta las implicaciones negativas de las tensiones con Estados Unidos por Groenlandia.

En un informe difundido esta noche, la firma ratifica la nota de Aaa para las calificaciones de emisor sénior no garantizadas en moneda local y a largo plazo del Gobierno de Dinamarca.

Según indica, esta calificación refleja el sólido balance público de Dinamarca, sus sólidas instituciones y su alta resiliencia económica.

Unas fortalezas que dice que contrarrestan las implicaciones crediticias negativas de las tensiones geopolíticas en Europa, en particular el aumento de los riesgos de seguridad derivados de la invasión rusa de Ucrania y las tensiones con Estados Unidos en relación con las disposiciones de seguridad y el estatus de Groenlandia.

Moody's explica que mantiene su perspectiva estable para Dinamarca por la solidez creditica del país, que seguirá compensando los elevados riesgos geopolíticos.

Además, la agencia de calificación creditica dice que no prevé que los riesgos de seguridad de Dinamarca aumenten significativamente y asume que se alcanzará una solución diplomática con respecto a Groenlandia que mantendrá prácticamente sin cambios el entorno de seguridad de Europa y Dinamarca.

También señala que, a pesar de la vasta extensión de Dinamarca, el impacto de ese territorio en el perfil crediticio fundamental de Dinamarca es insignificante, dados su limitados vínculos económicos. EFECOM