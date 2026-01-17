La ANC pide a los partidos independentistas que "rechazen" el acuerdo de financiación

La Assemblea Nacional Catalana (ANC) ha pedido a los partidos independentistas que "rechazen" el acuerdo de financiación pactado entre ERC y el Gobierno.

Así lo han expresado en un comunicado posterior a la reunión del pleno del Secretariado Nacional este sábado, en el que han defendido que "los 4.700 millones de euros adicionales no representan una corrección del déficit fiscal estructural, sino una redistribución derivada del crecimiento coyuntural".

Así, la organización presidida por Lluís Llach, ha pedido a los partidos que "no validen el expolio fiscal y rechazen la propuesta tal como está planteada"

También han alertado de que "el independentismo necesita un cambio de estrategia con urgencia".

El Secretariado Nacional también ha elegido a Jordi Alsina como nuevo tesorero de la entidad, tras obtener el apoyo de una mayoría superior a los dos tercios, en substitución de Jaume Valls.