Illa, "en buen estado" tras una indisposición practicando deporte

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha sufrido una indisposición tras practicar deporte este sábado por la mañana y está "en buen estado" aunque se somete a pruebas en un centro hospitalario.
Las pruebas sirven para "valorar una posible afectación muscular", según ha informado en un comunicado la oficina del presidente Illa este sábado por la tarde.
Illa había visitado por la mañana el Ayuntamiento de Ascó (Tarragona).
Últimas Noticias
Salvador Illa, atendido en un hospital al sufrir una afección muscular después de entrenar
Arbeloa: "Bellingham, Vini, Fede y Mbappé son los cuatro referentes"
Moi entra por Moncayola en el once de Osasuna; Almada recupera efectivos
0-1. Lautaro marca el camino
García Tevenet: "El Real Valladolid empieza a ser lo que queremos"
MÁS NOTICIAS