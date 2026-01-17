Illa, "en buen estado" tras una indisposición practicando deporte

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha sufrido una indisposición tras practicar deporte este sábado por la mañana y está "en buen estado" aunque se somete a pruebas en un centro hospitalario.

Las pruebas sirven para "valorar una posible afectación muscular", según ha informado en un comunicado la oficina del presidente Illa este sábado por la tarde.

Illa había visitado por la mañana el Ayuntamiento de Ascó (Tarragona).