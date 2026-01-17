Espana agencias

Berihu Aregawi y Winfred Yavi, claros favoritos en el Cross Internacional de Elgoibar

Elgoibar (Gipuzkoa), 17 ene (EFE).- El atleta etíope Berihu Aregawi y la campeona olímpica Winfred Yavi, de Bahrein, se perfilan como los candidatos al triunfo en la edición 82 del Cross Internacional de Elgoibar, Gipuzkoa, que reúne a un buen número de estrellas del atletismo este domingo con representación de 12 países.

Aregawi, subcampeón olímpico de 10.000 metros en las Olimpiadas de París y subcampeón mundial de cross en 2023, 2024 y 2025, no es favorito sólo por su impresionante palmarés, sino también porque conoce al dedillo el recorrido que termina en un estadio de Mintxeta donde se ha impuesto en las dos últimas ediciones.

Además llega muy rodado porque hace dos semanas consiguió en Estados Unidos su última plata en esta disciplina, aunque tendrá en esta ocasión oposición española de otro atleta muy rodado como es el español de origen burundés Thierry Ndikumweyo, vigente campeón europeo y octavo en la cita mundialista americana de Tallahasee.

El eritreo Saymon Amanuel, ganador de un cross en Italia recientemente y segundo en Alcobendas, junto al keniano Matthew Kippkoech, son otros posibles ganadores de esta prestigiosa y antigua prueba atlética.

La carrera femenina tiene a Winfred Yavi, vigente campeona olímpica de los 3.000 obstáculos y ganadora del oro mundial en 2023, como la candidata más solvente a un triunfo que el año pasado se llevó Beatrice Chebet, ausente en esta edición.

La atleta de Bahrein tendrá la severa competencia de Sheila Jebet, que ha subido al segundo lugar del podio en Soria y Atapuerca en noviembre, y ha quedado en esta segunda carrera a sólo 13 segundos de la doble medallista mundial Nadia Battocletti, lo que refleja su alto nivel actual.

