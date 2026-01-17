Azcón critica el "fervor incomprensible" de Alegría al modelo de financiación "que más perjudica a Aragón"

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha lamentado el "fervor incompresible" con el que a su juicio la candidata del PSOE a la Presidencia en las elecciones del 8F, Pilar Alegría, defiende el modelo de financiación autonómica acordado por Pedro Sánchez y Oriol Junqueras, "cuando los datos y opiniones de expertos indican que es el que más perjudica a nuestra Comunidad autónoma y también está siendo criticado por otros presidentes socialistas", ha argumentado.

"Es incomprensible ver que Pilar Alegría lo defiende como si fuera algo excepcionalmente bueno, pero candidatos socialistas en otras comunidades autónomas se están rebelando contra un modelo de financiación que solamente piensa en los intereses de Pedro Sánchez y de los independientes catalanes", ha criticado.

Azcón ha hecho estas declaraciones a los medios de comunicación en Zaragoza, donde ha asistido a los actos por el Día de San Antón, patrón de los animales. Allí, a preguntas de los periodistas, ha instado a Pilar Alegría a que deje de ser "la portavoz de las mentiras y de Pedro Sánchez" para enterarse "de verdad" de lo que ocurre en Aragón.

El candidato de los populares a la Presidencia de Aragón ha respondido a las acusaciones socialistas de haber recortado en políticas sociales enumerando los incrementos experimentados por los presupuestos de las consejerías relativas a los servicios públicos:

"Alegría lo que tiene que ver son los datos porque demuestran que no está diciendo la verdad", le ha reprochado. Así, ha mencionado los 520 millones de euros que ha crecido el presupuesto de Sanidad --un 25% según ha estimado, los 200 millones que ha aumentado la partida de Educación y los 120 millones de euros que lo ha hecho la de Políticas Sociales.

"La realidad es que no hay recortes, sino que hay ampliación de los presupuestos y más inversión", ha asegurado antes de mostrar su convencimiento de que "la gente sabe qué es verdad y, por mucho que Pilar Alegría esté acostumbrada a mentir durante los años que ha estado en Madrid, las mentiras en Aragón en política no funcionan y creo que eso no le va a beneficiar absolutamente nada".

BENDICIONES BAJO LA LLUVIA

Azcón ha participado junto a la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, y los consejeros municipales Ángel Lorén y Tatiana Gaudes en los actos de San Antón, la misa, la posterior procesión, así como la bendición de personas y animales, que han reunido en la Iglesia de San Pablo y en las calles del centro de la ciudad a cientos de personas y animales domésticos pese a la mañana lluviosa.

Una tradición que para el presidente aragonés "va mucho más allá de su expresión religiosa" y que tiene mucho que ver "con el respeto y la dignidad que todos los seres vivos se merecen". En la puerta de la iglesia parroquial de San Pablo se ha bendecido a las personas asistentes y sus animales de compañía.

"Esta bendición significa el agradecimiento que en cantidad de familias se hace a los animales que viven con ellas porque proporcionan compañía y cuidado mutuos", ha subrayado Azcón, quien ha mostrado su "respeto absoluto" por una tradición que ha llamado a "continuar e impulsar".