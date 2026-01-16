Espana agencias

Walls lanza su tercer disco ‘El dia que me olvides’: “Abrazo un rock vulnerable y sincero”

Guardar

Javier Picazo Feliú

Madrid, 16 ene (EFE).- Ginés Paredes, conocido artísticamente como Walls y consolidado como una de las voces más destacadas de la ‘nueva ola’ musical de la Generación Z en España, saca hoy al mercado su tercer disco, ‘El día que me olvides’, con el que evoluciona su sonido de pop urbano para “abrazar un rock vulnerable y sincero”.

En una entrevista con EFE, Walls luce un look rockero y destila simpatía, autenticidad y madurez, a pesar de contar con tan solo 25 años. Es directo y ambicioso con su nuevo trabajo: “Voy a intentar que pasen 4 años y la gente lo siga sintiendo fresco y reciente. Es mi proyecto más personal. Nace en un momento en el que necesito reconciliarme conmigo, como persona y como artista, porque me equivoco, como todo ser humano”.

El compositor murciano, con un brillante pasado en competiciones de rap improvisado y galardonado en 2025 con el mejor video del año en los ‘Los40 Music Awards’, llega ahora con un trabajo de 12 canciones en las que reflexiona sobre las despedidas, las relaciones de pareja o la vulnerabilidad con una melodía que flirtea con el pop y el rock de los 90.

“A nivel sonoro es el que más musicalidad pop tiene pero es el disco más rock que he hecho nunca. Abrazo el rock de una manera vulnerable y sincera. Un rock and roll no es ese que le cuenta a la gente lo mucho que mola y bebe, sino que es alguien que lo cuenta de manera que haga identificarse con él”, detalla.

Una evolución que ya se dejó entrever con el lanzamiento de sus dos primeros discos, ‘Los niños del parque’ (2022) y ‘Luna 18’ (2024), y que ahora cierra con un proyecto más emocional, en una transición definitiva hacia una nueva etapa creativa y sonora.

“El nuevo disco es un viaje en el que durante los primeros temas hay muchísimo caos e intento crear una pared con lo que realmente siento. Pero luego conforme pasa el disco acepto mis miedos, incluso me castigo y luego termino con el hecho de tener que despedirme. Y hay un mundo dentro de las despedidas”.

Una de sus canciones, ‘Vulnerable’, es un tema en colaboración con Dani Fernández que entró directamente en la lista de las canciones más escuchadas de Spotify en España y nace de un encuentro en un tren con un músico con un pasado de éxito.

“Cuando el hombre se bajó del tren lo hizo con una persona que le iba acompañando. Quise dedicarle esa canción a todas esas personas que se quedarán con nosotros cuando hayamos pasado de moda”, afirma.

Las letras apuntan ahora a un cantante que parece haber superado a ese Walls de sus dos primeros discos, más descarado y nocturno, para ahondar en un nuevo disco que habla desde una mayor reflexión y sentimiento.

“Yo me noto mucho más maduro, sobre todo con esta edad que tengo en la que cada año que pasa es como una tormenta de emociones y de aprendizaje. Estoy haciendo un álbum de cosas que quizás no me corresponden para la edad que tengo. Pero era lo que sentía que quería hablar. Hemos intentado abrirnos más. Le tenía miedo a cualquier cosa que no fuese ser un canalla”.

Una industria que va conociendo poco a poco, que tiene asumida y en la que, considera, hay que mantener la calma para no verse afectado: “Yo no creo mi música pensando en vender (...) Vivo todo el rato en una calma tensa. Tengo el trabajo más privilegiado del mundo y mi obligación es darlo todo”.

Además, reconoce la importancia de cuidar la salud mental, sobre todo sobre el escenario cuando el ruido desaparece: “Sales a tocar y eres el puto amo y luego volverte a tu casa supone un choque de emociones, pero lo intento llevar de la mejor manera posible”.

Un nuevo disco que presentará en un concierto en el Movistar Arena de Madrid el próximo 21 de febrero. Uno de los recintos más importantes, al que llega con ganas y confianza: “Estoy mentalizándome de que con todos sus fallos, con todos sus problemas y con todo lo que haya, va a salir perfecto”, concluye. EFE

(Foto)(Vídeo)(Audio)

Temas Relacionados

EFEMUSICAESPAÑALATINOAMERICAGENERACIONZJOVENESROCKPOP

Últimas Noticias

Taiwán aclara que el acuerdo comercial con EE.UU. no implica una "reubicación industrial"

Infobae

El Kospi surcoreano gana un 0,90 % y suma once jornadas consecutivas al alza

Infobae

Bajo Ulloa estrena 'El mal', una película que medita sobre la maldad y el precio del éxito

Infobae

La inflación en Alemania se mantuvo en el 2,2 % en 2025

Infobae

Oro, de 12 años, busca ser el Gran Maestro más joven de la historia en el Tata Steel Chess

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Pere Navarro, director de la

Pere Navarro, director de la DGT, no quiere que conduzcas tu coche por el centro de la ciudad: “Vas en transporte público y si tienes prisa coges un taxi”

El PP prepara una ofensiva en el Senado y Europa para deslucir la gestión de España en Venezuela

Sanidad vende un ‘velero de la droga’ de 20 metros de eslora por solo 220 euros y un yate de un narco inglés por 3.300 euros

La ‘guerra’ por un marquesado: el empresario mexicano que le acaba de quitar el título a una noble que no pudo demostrar en el juzgado cómo lo ostentó durante 30 años

Vox aparta a Ortega Smith de su último alto cargo nacional en el Congreso

ECONOMÍA

Carlos Melio, abogado: “Si has

Carlos Melio, abogado: “Si has tenido un accidente laboral no solo tienes derecho a la baja médica”

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas 16 de enero

Precio del aceite de oliva en España este viernes 16 de enero

Tipo de cambio: precio del euro frente al dólar hoy 16 de enero

España se convierte en uno de los países más “atractivos” del mundo para los fondos de inversión: “Es un paraíso para invertir”

DEPORTES

Cuartos de final de la

Cuartos de final de la Copa del Rey 2025/2026: equipos clasificados, sorteo y fechas

Así te hemos contado la victoria del FC Barcelona ante el Racing en Copa del Rey

El FC Barcelona consigue la victoria en Copa del Rey ante un incansable Racing

Marcos Llorente habla sobre su estilo de vida y responde a los que le critican: “Que a otros les incomode, no es mi problema”

Giuliano Simeone renueva con el Atlético de Madrid hasta 2030 con 500 millones de cláusula