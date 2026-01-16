Porsche vendió 279.449 vehículos en 2025, un 10 % menos que en 2024

Fráncfort (Alemania), 16 ene (EFECOM).- El fabricante alemán de deportivos Porsche, marca perteneciente al grupo Volkswagen, vendió 279.449 vehículos en 2025, un 10 % menos que en 2024, por lo que sus cifras se sitúan en el nivel más bajo desde la pandemia de coronavirus en 2020.

Porsche ha informado este viernes de que sus entregas bajaron en China, Alemania y Europa, y se estancaron en Norteamérica.

El director de Ventas y Mercadotecnia de Porsche, Matthias Becker, ha dicho al presentar las cifras que, tras varios años récord, el descenso se preveía debido a brechas en la oferta de vehículos con motor de combustión de los modelos 718 y el Macan, y por la caída de la demanda en China.

Becker destacó la buena acogida en 2025 de modelos como el 911 Turbo S con propulsión híbrida y del Cayenne eléctrico.

Porsche redujo las ventas el pasado ejercicio en Europa sin Alemania hasta las 66.340 unidades (-13 %), en Alemania hasta 29.968 unidades (-16 %) y en China hasta 41.938 unidades (-26 %); pero las mantuvo en Norteamérica en 86.229 unidades (0 %).

La demanda de vehículos de lujo y de eléctricos ha caído en China, donde la competencia es muy fuerte.

La bajada de las entregas en Europa y Alemania se produjo por los cuellos de botella en la oferta del 718 y Macan con motor de combustión debido a la regulación de la Unión Europea (UE) sobre seguridad cibernética, según Porsche.

Las ventas bajaron un 1 %, hasta 54.974 unidades, en los mercados exteriores y de crecimiento, entre los que se encuentran Latinoamérica, África, Australia y Japón, entre otros.

Porsche decidió en 2025 modificar su estrategia para ofrecer vehículos con motor de combustión.

No obstante, en 2025 el 34,4 % de los vehículos que Porsche vendió en todo el mundo eran electrificados, eléctricos o híbridos (+ 7,4 % respecto al 2024).

En Europa, Porsche vendió en 2025 por primera vez más electrificados que vehículos con motor de combustión (una cuota de electrificados en las ventas del 57,9 %) sobre todo las versiones híbridas enchufables del Panamera y el Cayenne.

El Macan fue el modelo más comercializado con 84.328 unidades, un 2 % más que en 2024, y más de la mitad de ellos en su versión eléctrica, aunque Porsche ofrece la versión con motor de combustión en todos sus mercados fuera de la UE.

Porsche entregó el año pasado 27.701 unidades del Panamera (-6 %).

Las del icónico Porsche 911 subieron el año pasado hasta 51.583 unidades (+1 %) y las de los modelos 718 Boxster y 718 Cayman bajaron hasta 18.612 unidades (-21 %) porque dejó de producir estos modelos en octubre.

El fabricante de deportivos entregó el pasado ejercicio 16.339 unidades del Taycan (-22 %), debido a que las ventas de eléctricos se ralentizan.

Porsche también comercializó 80.886 unidades del Cayenne (-21 %), caída que se produjo porque en 2024 las ventas de este modelo habían subido mucho.

El nuevo Cayenne completamente eléctrico fue lanzado en noviembre de 2025 en todo el mundo y será entregado a partir de la primavera de este año a los clientes en los primeros mercados. EFE

