Manos Limpias discrepa con Vox sobre la implicación de Pedro Sánchez en el caso de su hermano: "No hay un solo correo"

El abogado del sindicato Manos Limpias, José María Bueno, ha señalado el nombre de Pedro Sánchez "no aparece por ningún sitio" en la causa por la contratación de su hermano, David Sánchez, en la Diputación de Badajoz, y cuyo juicio ha comenzado este jueves en la Audiencia Provincial.

Así, está "convencido, por supuesto" de que David Sánchez "llegó a esta diputación sorteando todos los requisitos que a los demás ciudadanos se nos exigen por ser hermano de quien era", "pero no porque su hermano se moviera para ello".

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Así lo ha señalado el abogado de Manos Limpias en declaraciones a los medios este jueves al término de la primera jornada del juicio a David Sánchez y otros diez investigados más por su contratación en la Diputación de Badajoz en 2017, en relación al cual ha reconocido que las defensas no le han sorprendido y que han dicho lo que estaban esperando.

"Realmente ha sido una reproducción de recursos de apelación que ya plantearon, que habían sido desestimados por la sala" y "una de las defensas, incluso, ha acusado a los magistrados de falta de imparcialidad", lo que tacha de "una cosa tremenda", porque cuando se hace algo así, "tienes que aportar un principio de prueba".

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DESUNIFICACIÓN DE LAS ACUSACIONES POPULARES

También se ha acreditado que la sala hizo bien en desunificar las acusaciones, porque hay "discrepancias" entre las mismas y una "importante" con Vox, ha ejemplificado, para apuntar que "nadie va a dar lecciones a Manos Limpias de ser, digamos, beligerantes con Pedro Sánchez".

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"Obviamente los problemas judiciales que ha tenido Pedro Sánchez se basan en denuncias de Manos Limpias, a los que luego, si la cosa sale bien, se suman otros. Ha sido Miguel Bernad, realmente, la persona que ha defendido y que ha llevado la bandera en esta causa", ha expuesto, junto con que, sin embargo, este sindicato y su secretario general, son "defensores por encima de todo de la legalidad, del principio de legalidad".

Así y en esta causa, "por mucho que Vox quiera plantear lo contrario por intereses electoralistas", "lo cierto de verdad es que el nombre de Pedro Sánchez no aparece por ningún sitio". "No hay un solo correo, no hay una sola llamada, no hay una sola injerencia y tal", ha señalado, para remarcar que sí que plantean en relación a David Sánchez que "fue un beneficiado, por supuestísimo, de la Diputación de Badajoz, dirigida por Gallardo, pero probablemente lo fue por ser hermano de quien es, pero no a causa de su hermano, que es algo distinto".

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"Siempre hemos sostenido que esto era un asunto absolutamente local, y esto no quiere decir que Manos Limpias cambie o que seamos defensores de Pedro Sánchez", ha continuado Bueno, que ha reiterado que son "defensores de la legalidad", que "no" les gusta Pedro Sánchez y harán todo lo que puedan para que no siga siendo presidente del Gobierno.

No obstante, no van a decir que en esta causa "está detrás de Pedro Sánchez", dado que si lo creyeran, y hubiera "un elemento probatorio mínimo", "obviamente" irían "para adelante", pero "no es así" y no hay un correo, ni un WhatsApp, ni "nada de nada".

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En este punto, y tras mostrarse "convencido" de que David Sánchez "llegó a esta diputación sorteando todos los requisitos que a los demás ciudadanos se nos exigen por ser hermano de quien era, pero no porque su hermano se moviera para ello", ha agregado que "seguramente sería el peloteo absoluto español habitual de alguien que quiera quedar bien con el líder carismático e hizo aquello de 'Atraco a las tres': Aquí Fernando Galindo, un admirador amigo, un esclavo, un siervo".

"Ese yo creo que fue el origen, por supuesto, de este pleito, y lo otro es venir a hacer política a un tribunal que creemos que está francamente mal", ha sostenido José María Bueno, quien sobre la postura adoptada por la fiscal ha ahondado en que no le ha sorprendido porque a lo largo de la instrucción era él quien la llevaba en cuanto a la acusación popular, entonces unificada, y se ha sentado en el estrado con ella, de modo que sabía su forma de pensar.

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Al respecto, ha aseverado que no ha sido "algo improvisado" o a lo que se "haya sumado", sino que "realmente tenía sus dudas sobre si había prescripción o no", en relación a lo cual en Manos Limpias entienden que "no" la hay, como también señalan que es la primera vez que se encuentra con que la fiscalía "no acusa".

Al mismo tiempo y de la misma forma que plantea que en el surgimiento de este puesto no encuentran "intervención alguna del señor Sánchez", sí que ven y "ahí están los autos" ante los que "han nacido de Leire" en los que ya verán "quién estaba detrás", mientras que sobre el comportamiento de la fiscalía insiste en tacharlo de "inaudito".

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Interpelado por las cuestiones previas, ha puesto el foco en que "desde el momento en que alguien acusa de falta de imparcialidad a un tribunal para defenderse es que lo tiene todo muy perdido", porque de no ser así "no vas con ese fuego absolutamente loco de intentar matar moscas a cañonazos".

En su opinión, "no hay peor insulto para un magistrado que la falta de imparcialidad, eso es lo peor que le puedes decir a un juez" y "encima que se haga sin datos" lo ve "una cosa tremenda", "máxime para una sala que, igual que lo fue la jueza Biedma, tiene un comportamiento ejemplar, en las formas, en la llevanza del pleito", por lo que lo ve "indecoroso".

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En todo caso, considera que las defensas han estado "muy flojitas" y no han sabido aportar ni una sola cuestión o prueba distinta de los recursos de apelación que presentaron en su momento y, de la misma forma que dijo en Badajoz cuando salía de la primera declaración de David Sánchez, que "obviamente iba a haber juicio oral", ahora tiene "clara una cosa" como que "va a llegar hasta el final". Así, este procedimiento no va a terminar con las cuestiones previas, sino por sentencia cuando culmine todo el pleito.