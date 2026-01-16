La única inspectora principal de Policía Local en Galicia anima a romper techos de cristal

Ana Martínez

Santiago de Compostela, 16 ene (EFE).- Diana Parente Pampín, que ha empezado el año convirtiéndose en la única inspectora principal de la Policía Local en Galicia, dice que el puesto obedece a un "trabajo de años por tratarse de una trayectoria de promoción interna", igual que cuando en 2013 se convirtió en la primera mujer oficial del cuerpo, y desea que se vayan "rompiendo techos de cristal".

"Me encantaría", confiesa en una entrevista con EFE, a la par que saluda todos los avances que hay en la institución hacia una mayor igualdad y representatividad, como el reciente nombramiento de la comisaria Nuria Palacios en la ciudad en la que ella ejerce.

"Cualquier mujer, cualquier persona, es capaz de lograr lo que se proponga y alcanzar un alto cargo, sea madre, sea joven, sea mayor... Es cuestión de oportunidades y también de prioridades. Si este nombramiento le puede servir a alguien para avanzar, me llenaría de orgullo. Opino que es muy positivo contar con la perspectiva de los dos géneros en puestos de dirección y responsabilidad en una institución como la nuestra", detalla.

Dice que no lo hubiese conseguido sin el apoyo de sus padres, que siempre la han invitado a prepararse y a crecer profesionalmente, así como a vencer los obstáculos. "Esfuerzo y tesón", ha sido un doble consejo que siempre ha escuchado en casa.

"El proceso de preparar la oposición fue duro para todos a nivel familiar, con mi segundo hijo recién nacido, por lo que agradezco el apoyo infinito de mis padres, que me sostuvieron para no decaer, y de mi pareja, que se ocupó de la logística. Y, cómo no, de mis hijos, que eran muy pequeños y lógicamente no podían entenderlo, pero tengo claro que entre todos lo hemos logrado".

No en vano, para ella esta plaza pertenece a la familia al completo, por ser su "sostén", el que le facilitó las horas de estudio tan necesarias. Y ojalá su logro se convierta, añade, en "un impulso a las que puedan llegar a partir de ahora".

"Alcanzar el puesto en la cadena de mandos ha sido mi objetivo y dedicación durante varios años", afirma, y apunta que, con todo, cuando ya no lo creía posible, entonces "inmersa entre embarazos y posparto, aparecieron las dos últimas convocatorias".

“Son procesos selectivos intensos que requieren tiempo y entrega, además de la formación acumulada para tener un buen concurso de méritos y reunir los requisitos para optar", describe.

En la capital gallega cree que hay un gran equipo, con compañeros jóvenes "altamente cualificados y con muchas ganas" y veteranos que cuentan con una larga experiencia.

"Trabajamos además muy bien con el resto de cuerpos, como son la Policía Nacional o la Guardia Civil, para ofrecer un servicio de calidad a toda la sociedad. Creo que, actualmente, la ciudadanía nos siente cerca y está dispuesta a colaborar con nosotros", manifiesta.

Sobre las funciones que Parente asumirá a partir de ahora, lo que cuenta es que en la escala ejecutiva las principales encomiendas son el mando operativo y la supervisión de las tareas ejecutivas de las unidades asignadas.

"En mi caso, pasaré a asumir la coordinación y planificación de la unidad operativa del servicio nocturno, así como del distrito del casco histórico, y continuaré con el de la coordinación de formación policial", avanza.

A corto plazo, su propósito es empaparse de lo que le transmitan aquellos a los que da relevo y dar respuesta a los nuevos desafíos.

"Integrarme y hacerlo con mi propia seña de identidad, en la medida de mis posibilidades", resume. "La coordinación del servicio nocturno es lo más desconocido para mí; sin embargo, es un camino que no voy a recorrer sola. Creo en las capacidades de mis compañeros y mandos al cargo de cada equipo y tengo la confianza de que entre todos tenemos mucho que aportar", subraya.

"El trabajo en equipo es un imprescindible", se despide. EFE

