Espana agencias

La única inspectora principal de Policía Local en Galicia anima a romper techos de cristal

Guardar

Ana Martínez

Santiago de Compostela, 16 ene (EFE).- Diana Parente Pampín, que ha empezado el año convirtiéndose en la única inspectora principal de la Policía Local en Galicia, dice que el puesto obedece a un "trabajo de años por tratarse de una trayectoria de promoción interna", igual que cuando en 2013 se convirtió en la primera mujer oficial del cuerpo, y desea que se vayan "rompiendo techos de cristal".

"Me encantaría", confiesa en una entrevista con EFE, a la par que saluda todos los avances que hay en la institución hacia una mayor igualdad y representatividad, como el reciente nombramiento de la comisaria Nuria Palacios en la ciudad en la que ella ejerce.

"Cualquier mujer, cualquier persona, es capaz de lograr lo que se proponga y alcanzar un alto cargo, sea madre, sea joven, sea mayor... Es cuestión de oportunidades y también de prioridades. Si este nombramiento le puede servir a alguien para avanzar, me llenaría de orgullo. Opino que es muy positivo contar con la perspectiva de los dos géneros en puestos de dirección y responsabilidad en una institución como la nuestra", detalla.

Dice que no lo hubiese conseguido sin el apoyo de sus padres, que siempre la han invitado a prepararse y a crecer profesionalmente, así como a vencer los obstáculos. "Esfuerzo y tesón", ha sido un doble consejo que siempre ha escuchado en casa.

"El proceso de preparar la oposición fue duro para todos a nivel familiar, con mi segundo hijo recién nacido, por lo que agradezco el apoyo infinito de mis padres, que me sostuvieron para no decaer, y de mi pareja, que se ocupó de la logística. Y, cómo no, de mis hijos, que eran muy pequeños y lógicamente no podían entenderlo, pero tengo claro que entre todos lo hemos logrado".

No en vano, para ella esta plaza pertenece a la familia al completo, por ser su "sostén", el que le facilitó las horas de estudio tan necesarias. Y ojalá su logro se convierta, añade, en "un impulso a las que puedan llegar a partir de ahora".

"Alcanzar el puesto en la cadena de mandos ha sido mi objetivo y dedicación durante varios años", afirma, y apunta que, con todo, cuando ya no lo creía posible, entonces "inmersa entre embarazos y posparto, aparecieron las dos últimas convocatorias".

“Son procesos selectivos intensos que requieren tiempo y entrega, además de la formación acumulada para tener un buen concurso de méritos y reunir los requisitos para optar", describe.

En la capital gallega cree que hay un gran equipo, con compañeros jóvenes "altamente cualificados y con muchas ganas" y veteranos que cuentan con una larga experiencia.

"Trabajamos además muy bien con el resto de cuerpos, como son la Policía Nacional o la Guardia Civil, para ofrecer un servicio de calidad a toda la sociedad. Creo que, actualmente, la ciudadanía nos siente cerca y está dispuesta a colaborar con nosotros", manifiesta.

Sobre las funciones que Parente asumirá a partir de ahora, lo que cuenta es que en la escala ejecutiva las principales encomiendas son el mando operativo y la supervisión de las tareas ejecutivas de las unidades asignadas.

"En mi caso, pasaré a asumir la coordinación y planificación de la unidad operativa del servicio nocturno, así como del distrito del casco histórico, y continuaré con el de la coordinación de formación policial", avanza.

A corto plazo, su propósito es empaparse de lo que le transmitan aquellos a los que da relevo y dar respuesta a los nuevos desafíos.

"Integrarme y hacerlo con mi propia seña de identidad, en la medida de mis posibilidades", resume. "La coordinación del servicio nocturno es lo más desconocido para mí; sin embargo, es un camino que no voy a recorrer sola. Creo en las capacidades de mis compañeros y mandos al cargo de cada equipo y tengo la confianza de que entre todos tenemos mucho que aportar", subraya.

"El trabajo en equipo es un imprescindible", se despide. EFE

(foto)

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Un tercio de las mujeres jóvenes en España sufre acoso digital

Infobae

Julio Iglesias niega haber "abusado, coaccionado o faltado el respeto a ninguna mujer"

Infobae

Báez disputará la final ante Mensik

Infobae

TSMC celebra el "sólido" acuerdo comercial entre EE. UU. y Taiwán y bate récord en bolsa

Infobae

Los Hornets asaltan el Crypto, los Thunder enderezan el rumbo y Detroit manda en el Este

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El PP prepara una ofensiva

El PP prepara una ofensiva en el Senado y Europa para deslucir la gestión de España en Venezuela

Sanidad vende un ‘velero de la droga’ de 20 metros de eslora por solo 220 euros y un yate de un narco inglés por 3.300 euros

La ‘guerra’ por un marquesado: el empresario mexicano que le acaba de quitar el título a una noble que no pudo demostrar en el juzgado cómo lo ostentó durante 30 años

Vox aparta a Ortega Smith de su último alto cargo nacional en el Congreso

Julio Iglesias ficha al abogado que defendió a Cristiano Ronaldo, Cristina Cifuentes o Víctor de Aldama

ECONOMÍA

Precio del aceite de oliva

Precio del aceite de oliva en España este viernes 16 de enero

Tipo de cambio: precio del euro frente al dólar hoy 16 de enero

España se convierte en uno de los países más “atractivos” del mundo para los fondos de inversión: “Es un paraíso para invertir”

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 5

Triplex de la Once sorteo 4: Resultados de hoy 15 enero

DEPORTES

Cuartos de final de la

Cuartos de final de la Copa del Rey 2025/2026: equipos clasificados, sorteo y fechas

Así te hemos contado la victoria del FC Barcelona ante el Racing en Copa del Rey

El FC Barcelona consigue la victoria en Copa del Rey ante un incansable Racing

Marcos Llorente habla sobre su estilo de vida y responde a los que le critican: “Que a otros les incomode, no es mi problema”

Giuliano Simeone renueva con el Atlético de Madrid hasta 2030 con 500 millones de cláusula