Iranzo: “Llevo un proceso muy largo en el club y el gol es un sueño para mí”

Valencia, 16 ene (EFE).- El defensa canterano del Valencia Rubén Iranzo reconoció que el gol que marcó este jueves ante el Burgos en la Copa del Rey es “un sueño” para él porque es el primero que consigue con el primer equipo después de “un proceso muy largo en el club”.

“Estoy muy feliz por la clasificación del equipo y por mi primer gol con el Valencia. Se pasan muchas cosas por la cabeza, soy del Valencia desde que nací y es un sueño cumplido para mí. Lo he disfrutado mucho y esperemos que pueda haber mucho más”, deseó en declaraciones al club ‘Rubo’, que lleva dieciséis temporadas en el Valencia.

El futbolista de Picanya, que es central pero actuó como lateral derecho, marcó el primer gol en el minuto 10 con un testarazo tras un saque de esquina de André Almeida en un partido acabó con un resultado de 0-2 y con el pase a cuartos de final de los valencianistas.

“Me acuerdo de mi novia, la familia, los amigos… no estoy acostumbrado a marcar muchos goles, así que va para ellos. Sabíamos que era un estadio y un rival complicado, pero el equipo ha estado muy serio, ha conseguido la portería a cero y la clasificación a cuartos de final, que era el objetivo primordial”, agregó. EFE

