El Gobierno quiere que Repsol “sea parte de la solución” en Venezuela, según Cuerpo

Madrid, 16 ene (EFECOM).- El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha afirmado este viernes que el Ejecutivo desea que Repsol "sea parte de la solución" hacia una "situación democrática plena en Venezuela".

En declaraciones a los medios tras participar en un acto en el Banco de España, Cuerpo ha explicado que "no hay ninguna novedad" sobre la situación de Repsol en Venezuela, pero ha insistido en que el Gobierno está "yendo de la mano de la empresa", apoyándola "en lo que sea menester" para que, en este "momento de transición, sigan suponiendo un factor esencial para la estabilidad en Venezuela".

Cuerpo ha subrayado que la energética española da estabilidad al suministro eléctrico en Venezuela a través de la explotación del yacimiento de gas que tiene en el país y que el objetivo es que eso "siga sucediendo".

Asimismo, ha expresado el deseo de que la situación "poco a poco se vaya estabilizando y vayamos avanzando en esa transición". EFECOM