Un fallo deja a 483.000 usuarios sin electricidad en Buenos Aires y su periferia

El corte de energía que se reportó en Buenos Aires y su área metropolitana se originó a partir de la desconexión de cuatro líneas de alta tensión que transportaban 220 kilovatios, situación que produjo una pérdida de 4.000 megavatios en el sistema eléctrico, según indicaron fuentes oficiales a la agencia EFE. Este incidente generó amplios inconvenientes en la provisión de electricidad, afectando a cientos de miles de usuarios en medio de una ola de calor que disparó la demanda de energía en la región. El apagón se produjo en una jornada caracterizada por las altas temperaturas que se experimentaron en la ciudad y sus alrededores.

De acuerdo con lo que consignó la agencia EFECOM, el Ente Nacional Regulador de la Energía (ENRE) precisó que el problema se originó en una subestación operada por la empresa Edenor, ubicada en la localidad bonaerense de Morón. El fallo provocó la caída de cuatro líneas de transmisión de alta tensión y esto repercutió de inmediato en el suministro eléctrico a vasta escala. El ENRE detalló que 399.409 clientes de la compañía Edenor, que atiende a 2,9 millones de usuarios en el norte de Buenos Aires y la capital argentina, se vieron afectados por el corte. Asimismo, otras 83.896 personas abastecidas por Edesur, empresa que brinda servicio a 2,5 millones de clientes en Buenos Aires y localidades situadas al sur de la ciudad, también sufrieron interrupciones en el suministro eléctrico.

El corte masivo se produjo la tarde del jueves, justo cuando la demanda de electricidad alcanzaba picos elevados debido a las altas temperaturas. La red eléctrica de Buenos Aires y sus alrededores suele experimentar presiones adicionales durante olas de calor, como la vivida esta semana. La interrupción se tradujo en problemas para cientos de miles de hogares y comercios que dependen del suministro eléctrico para refrigeración y actividades cotidianas. Las autoridades y las empresas responsables señalaron que la pérdida de 4.000 megavatios tuvo un impacto considerable en la capacidad de respuesta para atender el aumento del consumo.

La agencia EFECOM informó que, a raíz de la emergencia, se desplegaron equipos técnicos para investigar el origen exacto del fallo en la subestación. El objetivo de las inspecciones es identificar los procedimientos necesarios para restablecer el servicio a los usuarios perjudicados lo antes posible y prevenir incidentes similares en el futuro cercano, en especial durante días de temperaturas extremas.

Tanto Edenor como Edesur brindaron actualizaciones regulares a través de canales oficiales sobre el avance en la reposición del suministro y detallaron cuáles eran las áreas más afectadas por la interrupción. Las autoridades del sistema eléctrico recomendaron a la población moderar el uso de electrodomésticos y optimizar el consumo energético como medida para facilitar el proceso de recuperación y estabilización del servicio.

El fallo subrayó la importancia del mantenimiento y la vigilancia sobre las infraestructuras críticas del sistema de distribución eléctrica, especialmente en contextos de incrementos de demanda por situaciones meteorológicas extremas. Según puntualizó EFECOM, el ENRE mantiene el seguimiento sobre la evolución del incidente y coordina con las empresas concesionarias las tareas necesarias para minimizar las consecuencias para los usuarios en el conurbano bonaerense y la capital.