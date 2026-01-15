Espana agencias

Un fallo deja a 483.000 usuarios sin electricidad en Buenos Aires y su periferia

Una avería registrada en una subestación de la zona de Morón provocó la desconexión de cuatro líneas de alta tensión, ocasionando interrupciones masivas durante una jornada de temperaturas extremas, según autoridades del sector eléctrico argentino

Guardar

El corte de energía que se reportó en Buenos Aires y su área metropolitana se originó a partir de la desconexión de cuatro líneas de alta tensión que transportaban 220 kilovatios, situación que produjo una pérdida de 4.000 megavatios en el sistema eléctrico, según indicaron fuentes oficiales a la agencia EFE. Este incidente generó amplios inconvenientes en la provisión de electricidad, afectando a cientos de miles de usuarios en medio de una ola de calor que disparó la demanda de energía en la región. El apagón se produjo en una jornada caracterizada por las altas temperaturas que se experimentaron en la ciudad y sus alrededores.

De acuerdo con lo que consignó la agencia EFECOM, el Ente Nacional Regulador de la Energía (ENRE) precisó que el problema se originó en una subestación operada por la empresa Edenor, ubicada en la localidad bonaerense de Morón. El fallo provocó la caída de cuatro líneas de transmisión de alta tensión y esto repercutió de inmediato en el suministro eléctrico a vasta escala. El ENRE detalló que 399.409 clientes de la compañía Edenor, que atiende a 2,9 millones de usuarios en el norte de Buenos Aires y la capital argentina, se vieron afectados por el corte. Asimismo, otras 83.896 personas abastecidas por Edesur, empresa que brinda servicio a 2,5 millones de clientes en Buenos Aires y localidades situadas al sur de la ciudad, también sufrieron interrupciones en el suministro eléctrico.

El corte masivo se produjo la tarde del jueves, justo cuando la demanda de electricidad alcanzaba picos elevados debido a las altas temperaturas. La red eléctrica de Buenos Aires y sus alrededores suele experimentar presiones adicionales durante olas de calor, como la vivida esta semana. La interrupción se tradujo en problemas para cientos de miles de hogares y comercios que dependen del suministro eléctrico para refrigeración y actividades cotidianas. Las autoridades y las empresas responsables señalaron que la pérdida de 4.000 megavatios tuvo un impacto considerable en la capacidad de respuesta para atender el aumento del consumo.

La agencia EFECOM informó que, a raíz de la emergencia, se desplegaron equipos técnicos para investigar el origen exacto del fallo en la subestación. El objetivo de las inspecciones es identificar los procedimientos necesarios para restablecer el servicio a los usuarios perjudicados lo antes posible y prevenir incidentes similares en el futuro cercano, en especial durante días de temperaturas extremas.

Tanto Edenor como Edesur brindaron actualizaciones regulares a través de canales oficiales sobre el avance en la reposición del suministro y detallaron cuáles eran las áreas más afectadas por la interrupción. Las autoridades del sistema eléctrico recomendaron a la población moderar el uso de electrodomésticos y optimizar el consumo energético como medida para facilitar el proceso de recuperación y estabilización del servicio.

El fallo subrayó la importancia del mantenimiento y la vigilancia sobre las infraestructuras críticas del sistema de distribución eléctrica, especialmente en contextos de incrementos de demanda por situaciones meteorológicas extremas. Según puntualizó EFECOM, el ENRE mantiene el seguimiento sobre la evolución del incidente y coordina con las empresas concesionarias las tareas necesarias para minimizar las consecuencias para los usuarios en el conurbano bonaerense y la capital.

Temas Relacionados

Corte de electricidadBuenos AiresEdenorEdesurEnte Nacional Regulador de la EnergíaMorónSuministro eléctricoApagónEFECOMDistribuidora eléctricaEFE

Últimas Noticias

Iberdrola pone en marcha la red de transporte NECEC, que conecta EE.UU. y Canadá

La compañía española da el paso definitivo para integrar la hidroelectricidad canadiense en Nueva Inglaterra, con una infraestructura valorada en más de 1.300 millones de euros que fortalecerá el abastecimiento y recortará gastos en Massachusetts

Infobae

Expertos urgen inversión en energía e infraestructura por "mediocre" crecimiento en México

Especialistas advierten que la debilidad económica del país requiere reforzar recursos en sectores clave, incentivando la participación privada para reactivar la actividad, mientras se destacan la integración comercial con Estados Unidos y el futuro del pacto T-MEC

Infobae

Temas del día de EFE Economía del viernes 16 de enero de 2026

La rúbrica final entre la Unión Europea y el Mercosur destaca el pulso entre sectores agrícolas europeos y productores sudamericanos, mientras Estados Unidos intensifica su interés en Groenlandia y las protestas agrarias se extienden por varias ciudades españolas

Infobae

Eto’o, sancionado con 4 partidos sin entrar a los estadios en la Copa África

Infobae

El Racing-Barcelona se retrasa quince minutos por la tardanza en la apertura de puertas

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Julio Iglesias ficha al abogado

Julio Iglesias ficha al abogado que defendió a Cristiano Ronaldo, Cristina Cifuentes o Víctor de Aldama

España enfría una respuesta militar de la UE ante la posible anexión de Groenlandia: “Tenemos que respetar el orden jurídico internacional”

Cómo la baliza V16 pasó de ser una promesa de seguridad vial a generar desconfianza entre los conductores: geolocalización, mapas públicos y retirada de homologación

Una venezolana residente en Estados Unidos logra la nacionalidad española por su origen judío tras años de negativas: realizó aportaciones económicas a la cultura sefardí

Estafar 200 millones de euros a inversores de criptomonedas: la Audiencia Nacional investiga a diez personas por blanqueo de capitales en la plataforma Arbistar

ECONOMÍA

Super Once: jugada ganadora y

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 5

Triplex de la Once sorteo 4: Resultados de hoy 15 enero

“La UE va a desaparecer”: Margarita Robles advierte de la necesidad de invertir en defensa para garantizar la continuidad del bloque

“Una maravillosa oportunidad en Madrid”: el piso de 17 metros cuadrados por 700 euros al mes que busca inquilino en el barrio de Malasaña

Consulta los ganadores del Sorteo 4 del Super Once hoy 15 enero del 2026

DEPORTES

Racing de Santander - FC

Racing de Santander - FC Barcelona en la Copa del Rey, en directo: el partido de octavos de final en vivo

Marcos Llorente habla sobre su estilo de vida y responde a los que le critican: “Que a otros les incomode, no es mi problema”

Giuliano Simeone renueva con el Atlético de Madrid hasta 2030 con 500 millones de cláusula

A qué hora y dónde ver el partido de Copa del Rey entre el Racing de Santander y el FC Barcelona

Este será el camino de Carlos Alcaraz en el Open de Australia: rivales y retos rumbo a un título que aún no ha conseguido