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Ibon Navarro: "Con el partido roto no hemos sabido hacer bien las cosas"

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Badalona (Barcelona), 7 may (EFE).- El técnico del Unicaja Málaga, Ibon Navarro, remarcó que su equipo, "con el partido roto, no ha sabido hacer bien las cosas", como punto clave de la derrota de los suyos ante el AEK Atenas por 65-78 en la semifinal de la Liga de Campeones de la FIBA que se disputó en Badalona.

En la sala de prensa del Pabellón Olímpico de Badalona, el entrenador vasco lamentó los múltiples errores de su equipo en ataque. "Hemos fallado muchísimos tiros sencillos en ataque, y eso ha provocado que perdiéramos energía rápidamente. Sin embargo, a pesar de los problemas, nunca nos hemos ido del partido", dijo.

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"A nivel defensivo hemos tenido buenos momentos y no nos hemos dejado llevar por los malos ataques, pero cuando el partido se ha roto no hemos hecho bien las cosas y ellos lo han aprovechado para hacernos daño", añadió.

El ala-pívot francés Killian Tillie también habló tras la derrota de su equipo. "El guion del partido ya se ha definido en la primera mitad. En la segunda hemos mejorado, pero no ha sido suficiente para derrotar a un buen AEK", destacó. EFE

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jvs/vmc/ism

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