Temas del día de EFE España del viernes 8 de mayo de 2026

HANTAVIRUS CRUCERO

Madrid - Los preparativos para la llegada a Tenerife del crucero neerlandés en el que se desató un brote de hantavirus avanzan contra reloj para organizar una evacuación sin riesgos, entre discrepancias por la obligatoriedad del confinamiento y, de nuevo, con tensiones políticas.

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Santa Cruz de Tenerife - El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, y el director del Servicio Canario de Salud, Adasat Goya, analizan con personal de la Embajada de Países Bajos en España la situación del crucero MV Hondius que llega este fin de semana a Tenerife.

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JUICIO ÁBALOS (Claves)

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Madrid - Tras casi un mes sentados en el banquillo de los acusados, el exministro José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García -ambos en prisión preventiva-, además del comisionista Víctor de Aldama esperan ya una sentencia que debe determinar si integraron una trama de corrupción en torno a contratos de mascarillas en plena pandemia. Miriam Mejías y Sagrario Ortega

(Texto a las 7:15. 1099 palabras) (Vídeo)

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SUCESOS NARCOTRÁFICO

Madrid - El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, presenta el balance de dos importantes golpes al narcotráfico desarrollados por la Guardia Civil en el océano Atlántico, en uno de los cuales se ha interceptado el mayor alijo de cocaína intervenido hasta la fecha en una sola operación.

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ELECCIONES ANDALUCÍA

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Sevilla - La campaña para las elecciones andaluzas del 17 de mayo llega a su ecuador con los candidatos planteando sus principales propuestas, cientos de kilómetros a sus espaldas, el apoyo de líderes nacionales y algunos 'golpes de efecto' que contribuyen a animar la campaña.

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Málaga - El turismo, motor económico de Andalucía, se somete en esta campaña electoral al prisma de la crisis habitacional con propuestas que van desde el equilibrio de los flujos turísticos y la lucha contra la clandestinidad hasta medidas más contundentes como la limitación de los pisos turísticos y la imposición de una tasa.

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MEMORIA DEMOCRÁTICA

Irun (Gipuzkoa) - La localidad fronteriza de Irun acoge un acto de homenaje a las víctimas del exilio organizado por la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, que otorgará especial protagonismo al Puente Avenida, lugar simbólico del exilio republicano durante la guerra civil y la dictadura franquista.

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MAYORES LGTBI (Crónica)

Playa del Inglés (Gran Canaria) - Memoria, afecto y una red de apoyo: Es la principal demanda de una tercera edad que siente que al llegar el final de su vida es arrinconada. El Orgullo de Maspalomas (Gran Canaria), uno de los más multitudinarios de Europa, levanta este año esa bandera también para los más veteranos de la comunidad LGTBI. Christian Afonso

(Texto a las 8:30. 825 palabras) (Foto) (Vídeo)

BIBLIOTECAS FUTURO (Entrevista)

Logroño - El director de la Biblioteca Nacional de España, Óscar Arroyo, asegura en una entrevista con EFE que las bibliotecas públicas tienen que "adaptarse a la sociedad" y configurarse como un espacio de encuentro en el que los ciudadanos puedan "ir a crear".

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ARQUITECTURA FISAC

Ciudad Real - La figura del arquitecto Miguel Fisac vive un proceso de revisión dos décadas después de su fallecimiento, cuando su obra comienza a ser valorada con mayor objetividad, lejos de controversias que durante años condicionaron su percepción. Aníbal de la Beldad

(Texto a las 9:15. 797 palabras) (Foto) (Vídeo) (Recursos de archivo en EFEServicios: 8005083759, 8005083647, 8000491690)

RELS B

Madrid - Rels B, que en 2025 fue un año más el español más escuchado en el extranjero según los datos de Spotify, charla con EFE sobre la publicación de su esperado nuevo disco y de su salto en concierto al formato de estadio con su próximo concierto el 4 de julio en el Metropolitano de Madrid.

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TIEMPO FIN DE SEMANA

Madrid - La borrasca situada al oeste de la península deja este viernes cielos cubiertos en la mayor parte de España, con hasta cinco comunidades autónomas alertadas por avisos naranja o amarillo ante la posibilidad de tormentas localmente fuertes que, según Aemet, podrán extenderse a lo largo del fin de semana.

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AGENDA INFORMATIVA

POLÍTICA

10:00h.-Madrid.- El vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, mantiene un encuentro con los embajadores de la Unión Europea en España, impulsado por la presidencia chipriota del Consejo de la UE, en la sede del Ministerio.

11:00h.-Madrid.- El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, comparece ante el Pleno del Congreso para exponer las acciones y decisiones de su Ministerio para proteger y asistir a los barcos y las personas que, con fines pacíficos y objetivos humanitarios, participan en la Global Sumud Flotilla rumbo a Gaza.

11:00h.- Barcelona.- ISRAEL PALESTINA.- La relatora especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos en Palestina, Francesca Albanese, presenta el documental 'Disunited Nations' y su libro 'Cuando el mundo duerme'. MACBA. (Texto) (Foto) (Vídeo)

11:00h.- Madrid.- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, Preside el acto de imposición de la Encomienda de número de la Orden del Mérito Civil a la relatora especial de las Naciones Unidas para los territorios Palestinos Ocupados, Francesca Albanese, en el Complejo de la Moncloa. Cobertura gráfica.

11:30h.- Barcelona.- PARTIDOS PPC.- La vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, atiende a los medios en la entrada de la Ciudad de la Justicia sobre la situación que atraviesa el sistema judicial y la seguridad en toda España. Gran Via de Les Corts Catalanes, 111. (Texto)

11:30h.- Irun (Gipuzkoa).- MEMORIA DEMOCRÁTICA.- Acto de homenaje a las víctimas del exilio, organizado por la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, al que asiste el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres. Puente Avenida. (Texto) (Foto)

12:00h.- Madrid.- FORO ECONOMÍA.- Coloquio con José María Aznar, expresidente del Gobierno y presidente de la Fundación FAES, en el XI Foro Megatendencias. C/ Condesa de Venadito. (Texto)

13:00.- Madrid- ENCUESTA CIS - El Centro de Investigaciones Sociológicas publica su 'Estudio sobre la situación internacional'.

ELECCIONES ANDALUCÍA

10:00h.- Cádiz.- ELECCIONES ANDALUCÍA.- El presidente de la Junta de Andalucía y candidato a la reelección por el PP, Juanma Moreno, interviene en un encuentro informativo presentado por el vicepresidente de la CEOE y presidente de ATA, Lorenzo Amor. Hotel Cádiz Bahía.(Texto)

12:30h.- Sanlúcar de Barrameda (Cádiz).- ELECCIONES ANDALUCÍA.- El candidato de Por Andalucía a la Presidencia de la Junta, Antonio Maíllo, visita la cofradía de pescadores de Sanlúcar de Barrameda y reparte propagando por la localidad gaditana. Cofradía. (Texto)

13:00h.- Montilla (Córdoba).- ELECCIONES ANDALUCÍA.- El presidente de Vox, Santiago Abascal, atiende a los medios de comunicación. Plaza de la Rosa. (Texto) (Foto) (Vídeo)

18:00h.- Vélez-Málaga (Málaga).- ELECCIONES ANDALUCÍA.- El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, participa en un acto de partido junto al número uno de la lista de este partido por Málaga, Josele Aguilar. Plaza del Palacio de Beniel.

18:30h.- Montilla (Córdoba).- La candidata del PSOE a la Junta, María Jesús Montero, participa en un acto electoral junto al ministro de Agricultura, Luis Planas. Salón de actos de San Juan de Dios.

19:00h.- Maracena (Granada).- ELECCIONES ANDALUCÍA.- La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, participa en un acto electoral de Por Andalucía. Plaza de la Constitución.

20:00h.- Marbella (Málaga).- ELECCIONES ANDALUCÍA.- El presidente de Vox, Santiago Abascal, clausura un acto de campaña. Teatro Parque de la Constitución. (Texto) (Foto) (Vídeo)

ECONOMÍA

09:00h.- Roda de Bará (Tarragona).- FORO BCE.- La presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, inaugura el Foro Económico de Latinoamérica 2026 del Banco de España, que se celebra a puerta cerrada. (Texto) (Foto) (Vídeo)

09:00h.- Madrid.- INGRESO MÍNIMO.- La Seguridad Social detalla beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital (IMV). (Texto)

09:00h.- Madrid.- PRODUCCIÓN INDUSTRIAL.- El INE publica el Índice de producción Industrial de marzo de 2026. (Texto)

09:00h.- Madrid.- BANCOS CENTRALES.- El vicepridente del BCE, Luis de Guindos, participa en el XII Foro Megatendencias organizado por el Economista. Condesa de Venadito, 1. (Texto) (Foto) (Vídeo)

09:30h.- Madrid.- TURISMO PERSPECTIVAS.- XXI Foro Hosteltur en el que participan, entre otros, el presidente de Inclusive Collection Hyatt, Javier Águila, y el presidente y fundador de ACHM Hotels by Marriot, Antonio Catalán. Hotel Meliá Castilla. (Texto)

10:00h.- Madrid.- NEGOCIACIÓN COLECTIVA.- El Ministerio de Trabajo publica la estadística de convenios colectivos correspondiente al mes pasado. (Texto)

10:00h.- Madrid.- TURISMO EMPLEO.- Turespaña publica la coyuntura de la EPA en el sector turístico del primer trimestre de 2026.

10:00h.- Granada.- CONGRESO IA.- Presentación del ‘IEEE Conference on Artificial Intelligence’, la mayor cita internacional en el ámbito de la IA. Hospital Real.

10:30h.- Madrid.- SISTEMA FERROVIARIO.- El exsecretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda Pedro Saura comparece en la Comisión de Investigación sobre el estado de la red ferroviaria en España del Senado para informar sobre su gestión en materia ferroviaria durante su mandato.

12:00h.- Madrid.- ACS JUNTA.- La constructora ACS celebra su junta general ordinaria de accionistas. Auditorio Sur de IFEMA. (Texto) (Foto) (Vídeo)

JUSTICIA Y SEGURIDAD

08:00h.- Bohonal de Ibor (Cáceres).- SUCESOS DESAPARICIÓN.- La Guardia Civil ha organizado una batida intensiva en el término municipal de Bohonal de Ibor (Cáceres) para recabar nuevos indicios sobre el paradero de Rosalía Cáceres, desaparecida el 25 de mayo de 2020 en esta localidad. Paraje 'El Chorrero'. (Texto)

09:30h.- San Sebastián.- LUKAS AGUIRRE.- Primera jornada del juicio con jurado por el asesinato del joven Lukas Aguirre, que murió tras ser apuñalado en San Sebastián la mañana del día de Navidad de 2022. Audiencia de Gipuzkoa. (Texto)

09:30h.- Madrid.- MALTRATO ANIMAL.- Concluye la vista oral del juicio del caso Vivotecnia, en la que está prevista la comparecencia de los acusados, dos técnicos de este laboratorio de experimentación para los que la Fiscalía pide un año de prisión y once meses, respectivamente, por maltrato animal. Juzgados de lo Penal. Calle Julián Camarillo 11. (Texto)

10:00h.- Alicante.- AYUNTAMIENTO ALICANTE.- Declaran como testigos siete funcionarios municipales y autonómicos ante la magistrada que instruye el caso de las irregularidades en la adjudicación de las viviendas públicas de la Playa de San Juan de Alicante. Juzgados de Benalúa. (Texto) (Foto)

10:00h.- Vigo (Pontevedra).- JUICIO NARCOTRÁFICO.- Cuatro personas se sientan en el banquillo acusadas de formar parte de una red que movía droga que llegaba a puertos españoles en contenedores procedentes de Sudamérica con destino Andalucía. Ciudad de la Justicia.

10:00h.- Cartagena (Murcia).- TRIBUNALES ASESINATO.- Comienza el juicio contra el acusado del asesinato a tiros y posterior descuartizamiento de Javier R.H. El Bolas, ocurrido en febrero de 2015 en la finca del acusado, Jesús Ángel M.J. Chulín, ubicada en San Javier. Audiencia Provincial. (Texto)

10:00h.- Madrid.- VIOLENCIA MACHISTA.- La Audiencia Provincial de Madrid continúa, con la declaración de testigos, el juicio con jurado a un militar para el que la Fiscalía pide 21 años de cárcel por asesinar a su esposa en Madrid en noviembre de 2023. C/ Santiago de Compostela, 96.

10:00h.- Madrid.- VIOLENCIA MACHISTA.- La Audiencia Provincial de Madrid continúa, con declaraciones de policías, el juicio con jurado a un hombre para el que la Fiscalía pide 28 años de cárcel al acusarle de asesinar a su pareja, arrastrándola con su coche. C/ Santiago de Compostela, 96.

10:30h.- Madrid.- SUCESOS NARCOTRÁFICO.- El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, presenta los datos operativos de dos importantes operaciones contra el narcotráfico. Dirección General de la Guardia Civil. C/ Guzmán el Bueno, 108. (Texto) (Foto) (Vídeo)

10:30h.- San Fernando de Henares (Madrid).- FUERZAS ARMADAS.- Miriad Global presenta las capacidades industriales del grupo y el prototipo del vehículo terrestre no tripulado Taurus en un acto presidido por la secretaria de Estado de Defensa, Amparo Valcarce. C/ de los Fontaneros, 4. Nave-1.

12:50h.- Madrid.- JUSTICIA REFORMAS.- La magistrada del Tribunal Supremo María Ángeles Parra pronuncia la conferencia de clausura del congreso sobre las reformas procesales en curso organizado por el Consejo General de Procuradores de España. C/ Serrano Anguita, 8-10.

SOCIEDAD

9:30h.- Madrid.- INCENDIOS FORESTALES.- Más de 40 expertos y responsables de distintas administraciones participan en la jornada 'Lecciones aprendidas y retos futuros en incendios forestales'. Calle José Antonio Novais 10.

10:30h.- Maracena (Granada).- VIOLENCIA VICARIA.- V Encuentro Estatal sobre violencia Vicaria y Violencia de Género Institucional en España. Asisten la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, y la ministra de Igualdad, Ana Redondo. Teatro Municipal. (Texto) (Foto) (Vídeo)

11:00h.- Madrid.- CONGRESO INUNDACIONES.- Jornada sobre Defensa contra inundaciones en el Congreso de los Diputados, a solicitud de la asociación de exdiputados y exsenadores. Congreso.

11:00h.- Madrid.- DANA SENADO.- La Mesa de la Comisión de Investigación de la dana en el Senado se reúne por videoconferencia para modificar el acuerdo de la sesión prevista para el próximo día 18.

12:00h.- Bilbao.- NATURALEZA URDAIBAI.- Presentación de la Iniciativa Legislativa Popular para reconocer personalidad jurídica a la marisma de Urdaibai, 'Urdaibai Bada Nor!', presentada en el Parlamento Vasco por un grupo de juristas y expertos en medio ambiente. Edificio de La Bolsa. (Texto) (Foto)

13:00h.- Santa Cruz de Tenerife.- HANTAVIRUS CRUCERO.- El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, y el director del Servicio Canario de Salud, Adasat Goya, analizan con personal de la Embajada de Países Bajos en España, Stan Weytjens, la situación del crucero de bandera neerlandesa MV Hondius, que llega este fin de semana a Tenerife tras sufrir un brote de hantavirus a bordo. Presidencia. (Texto) (Foto)

16:00h.- Oleiros (A Coruña).- MUJER IA.- El director de la Agencia Española de Supervisión de Inteligencia Artificial (Aesia), Alberto Gago, y la exsecretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial y representante en la ONU, Carme Artigas, participan en el evento internacional 'Women in Data Science', que visibiliza el talento femenino en ciencia de datos, inteligencia artificial e innovación tecnológica. Noa Boutique Hotel. (Texto) (Foto)

CULTURA Y TENDENCIAS

09:30h.- Bilbao.- CINE FANTÁSTICO.- El Festival de Cine Fantástico – FANT, que organiza el Ayuntamiento de Bilbao, presenta la película 'La casa en el árbol”, dirigida por Luis Calderón, y que inaugura la edición 32 de la cita bilbaina. Cines Golem–Alhóndiga.

11:00h.- El Puerto de Santa María (Cádiz).- GASTRONOMÍA MARISMAS.- El 'chef del mar', Ángel León, inaugura con Ecologistas en Acción el Huerto Marino Salina de San José. Salina San José. (Texto) (Foto) (Vídeo)

11:00h.- Las Palmas de Gran Canaria.- LENGUA CANARIAS.- El presidente de la Academia Canaria de la Lengua, Gonzalo Ortega, presenta el 'Corpus del español en Canarias', el mayor archivo sonoro del español en las islas. Academia Canaria de la Lengua, c/ León y Castillo, 57. (Texto) (Foto) (Vídeo)

12:00h.- Barcelona.- ART PHOTO BCN.- Inauguración de la nueva edición de 'Art Photo Bcn, plataforma de referencia en el ámbito de la fotografía y la edición fotográfica en España. Disseny Hub. (Texto)

18:00h.- Sevilla.- CULTURA SERIE.- Netflix celebra la premiere global de 'Berlín y la dama del armiño'. Setas de Sevilla.

18:00h.- Santander.- ESPIDO FREIRE.- La escritora Espido Freire firma ejemplares de su última obra, 'Guía de lugares que ya no existen', y a las 20:00 horas participa como madrina de la presentación de la 29 edición del Festival Internacional Primaveras Musicales Pejinas. El Corte Inglés.

18:00h.- Logroño.- BIBLIOTECAS FUTURO.- El director de la Biblioteca Nacional de España, Óscar Arroyo, participa en 'Sonda Cultura Logroño'. Biblioteca Rafael Azcona (Alcalde Emilio Francés, 34). (Texto)

20:00h.- Las Palmas de Gran Canaria.- LITERATURA ESCRITORES.- Los escritores David Trueba, Sara Mesa y Julio Llamazares participan en la mesa de escritores 'Escribir contra el ruido, cuatro miradas: el mapa de la literatura actual', encuentro presentado y moderado por el periodista y escritor Manuel Jabois. Museo Castillo de Mata.

20:00h.- Maspalomas (Gran Canaria).- ORGULLO MASPALOMAS.- Concierto de Mélody en la Semana del Orgullo. Ocean Club Maspalomas

21:00h.- València.- MÚSICA CONCIERTO.- Dani Martín ofrece el primero de sus dos conciertos consecutivos en València dentro de su gira '25 P*t*s años'. Roig Arena.

EFE

slp/pamp

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