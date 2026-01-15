Stellantis señala la falta de una "demanda natural" de vehículos eléctricos en la UE

Emanuele Cappellano, directivo de Stellantis en Europa, destacó que el encarecimiento de los automóviles en los últimos años contribuyó al debilitamiento del mercado del continente. De acuerdo con una entrevista concedida al diario económico ‘Les Echos’ y citada por EFECOM, Cappellano relacionó este fenómeno con el incremento en los precios de componentes y tecnologías exigidas por la normativa europea, agravando la competitividad de los fabricantes de la región frente a la industria asiática.

Según recogió EFECOM, el propio Cappellano advirtió que la supervivencia del sector automovilístico europeo afronta riesgos elevados si el marco regulatorio de la Unión Europea no sufre ajustes significativos. El directivo señaló que la falta de una “demanda natural” de vehículos eléctricos constituye uno de los principales desafíos de la industria. En palabras suyas, “la demanda solo aparece cuando hay ayudas o cuando los fabricantes reducen precios”, evidenciando así una fuerte dependencia de subsidios públicos o de rebajas que afectan de manera directa los márgenes de ganancia.

En el desarrollo de la entrevista con ‘Les Echos’, Cappellano expuso sobre la presión que ejercen las actuales exigencias regulatorias y fiscales, calificándolas de fuerza directa sobre la rentabilidad de los fabricantes. De acuerdo con EFECOM, relató que las compañías automovilísticas en Europa deben optar entre asumir multas o incurrir en pérdidas al vender vehículos eléctricos nuevos, situación que resumió en la declaración: “La elección hoy es pagar una multa o perder dinero vendiendo vehículos nuevos”.

El análisis presentado por Cappellano también incluyó la diferencia de costes entre la producción china y europea de vehículos eléctricos, señalando que existe una brecha aproximada del 30%. Este diferencial obedece, según el directivo de Stellantis citado por EFECOM, a la consolidación en China de cadenas de suministro desarrolladas, principalmente en áreas como baterías y electrónica, así como al respaldo de subsidios públicos otorgados en ese país asiático.

Durante su intervención, Cappellano expresó dudas sobre la capacidad de los productores europeos para competir en igualdad de condiciones frente a los fabricantes chinos, a menos que la Unión Europea ofrezca un respaldo similar. En sus palabras, recogidas por EFECOM, sostuvo: “Sin respaldo de la Unión Europea, nunca podremos competir con los fabricantes chinos”, aunque descartó por el momento cierres de plantas en 2026. No obstante, reconoció la incertidumbre que pesa sobre el medio plazo para el sector, en caso de no revertirse la pérdida de competitividad.

El grupo Stellantis, según describió EFECOM, tiene su sede en Países Bajos y nació tras la integración de FIAT-Chrysler Automobiles (FCA) y PSA, proceso concluido el 16 de enero de 2021. La compañía aglutina marcas de origen franco-italiano y estadounidense, posicionándose entre los principales actores del mercado automotriz internacional.

El escenario descrito por Cappellano ilustra el impacto de la política de transición ecológica de la Unión Europea en la industria automovilística. Las estrategias públicas han estimulado el desarrollo de vehículos eléctricos, pero los cambios regulatorios han generado desafíos financieros importantes para los productores. Según resaltó EFECOM, la tensión entre la obligación de cumplir los objetivos medioambientales y la necesidad de mantener operaciones rentables genera una problemática que, de acuerdo con la visión del ejecutivo, requiere una reorientación del marco normativo europeo.

En la perspectiva de Stellantis difundida por EFECOM, el futuro del sector automovilístico europeo se encuentra condicionado por la capacidad de las instituciones comunitarias para modificar el entorno regulatorio, de modo que se preserve la competitividad ante la oferta china y se logre estimular una demanda autónoma por parte de los consumidores europeos.