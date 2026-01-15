Abascal reitera sus críticas a Alegría (PSOE) y pregunta "cuál es su función en las listas"

Santiago Abascal manifestó preocupación sobre la actitud de Pilar Alegría, candidata socialista a la Presidencia del Gobierno de Aragón, al cuestionar en voz alta cuál es el papel específico que ella ocupa dentro de las listas electorales. Abascal realizó estos comentarios durante un acto en Sos del Rey Católico, en la provincia de Zaragoza, acompañado por el aspirante de Vox a la presidencia aragonesa, Alejandro Nolasco, y por Santiago Morón, cabeza de lista por Zaragoza. Según publicó la agencia Europa Press, Abascal insistió en sus objeciones al señalar que no comprende el rol que desempeña Alegría y reiteró sus dudas acerca de su reacción ante eventos recientes que afectan a la comunidad, vinculando estos hechos a su permanencia en la candidatura y trasladando la valoración de su figura a la opinión pública.

Durante su intervención, el dirigente de Vox subrayó que, a pesar de que Alegría se mostró ofendida por sus palabras calificándolo de machista tras sus declaraciones previas, él limitó sus descripciones al afirmar: "le he llamado mujer objeto, mujer florero, y se ha ofendido, ha dicho que esto es machismo, no voy a hacer más calificativos". En ese contexto, planteó varias preguntas relacionadas con la conducta de Alegría respecto a situaciones de actualidad: "¿Cómo hay que llamar a una mujer que al día siguiente de ser cesado Salazar estaba comiendo con él? ¿Cómo hay que llamar a una mujer que ha estado callando ante las violaciones en las calles? ¿Cómo hay que llamar a una mujer que forma parte de un gobierno que ha visto como se multiplican las violaciones de mujeres por tres en España?", expresó Abascal, citando datos de violencia sexual en el país y pidiendo que "lo califique la gente".

De acuerdo con la información de Europa Press, Abascal acusó al Partido Socialista de fomentar la hostilidad hacia Vox y detalló que, según su perspectiva, en Aragón se ha indultado la violencia dirigida contra seguidores de su formación. El líder de Vox declaró: "el Consejo de Ministros firmó el indulto de aquellos que habían apedreado un acto de Vox". Comentó también la expectativa de nuevas acciones que, bajo su visión, no modificarán la posición de su partido, asegurando que confía en obtener un respaldo importante de la ciudadanía.

El medio Europa Press destacó que Abascal utilizó la rueda de prensa para referirse a la próxima reunión entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, programada para el lunes en el Palacio de la Moncloa. El dirigente de Vox sostuvo que Sánchez adopta decisiones únicamente movido por intereses electorales y por la continuidad en el poder. Además, lo acusó de haber engañado a los socialistas sobre sus alianzas y sobre la ley de amnistía, y de tomar medidas que, según Abascal, afectan negativamente a España tanto en el ámbito nacional como en el internacional.

En sus declaraciones, Abascal señaló ejemplos internacionales relacionados con la política exterior española, mencionando que el Gobierno de Sánchez ha entregado la soberanía del Sáhara a Marruecos y no se ha pronunciado sobre la represión en Irán. Expresó también: "el aplauso les llega de los talibanes y de Hamas", según reportó Europa Press. En el mismo acto, el líder de Vox calificó al presidente del Gobierno como alguien que utiliza su cargo "como una mafia de la corrupción y de la traición a los intereses de España". También se refirió críticamente al Partido Popular, en palabras de Abascal: "Lo cierto es que la foto que vamos a ver dentro de muy pocos días va a ser probablemente la de la Policía Judicial llamando a las puertas del Palacio de la Moncloa para exigir a la familia Sánchez los pasaportes que está pidiendo el juez Peinado y que se niegan a entregar", en relación a causas judiciales abiertas.

Europa Press consignó que Abascal arremetió contra el bipartidismo, interpretando que tanto PSOE como PP comparten políticas en áreas clave como inmigración, agricultura, fiscalidad y cuestiones de género. Según Abascal, "el problema es que aquí piensan lo mismo, tienen las mismas políticas sobre inmigración, las mismas políticas verdes para el campo y para la agricultura, las mismas políticas de género, incluso las mismas políticas fiscales; lo hemos visto cuando el Partido Popular llegó al poder con mayoría absoluta". Para el responsable de Vox, esa sintonía entre ambas formaciones limita la alternancia y representa una "estafa del bipartidismo".

En relación con Aragón, Abascal mencionó el reciente llamado a elecciones por parte de Azcón, actualmente presidente autonómico, criticando que sólo se hable desde la administración regional de "gestión y gobierno fuerte", sin concretar cuáles son las políticas que se desean implementar. Según Europa Press, Abascal afirmó que el verdadero objetivo es mantener acuerdos históricos entre populares y socialistas, tanto en Bruselas como en Aragón y en el resto del país. Sostuvo que estas políticas, a su entender, traen "ruina" al sector agrícola e industrial y fomentan una inmigración descontrolada.

Por último, Europa Press detalló que Abascal reiteró la estrategia política de Vox en Aragón: mantener el foco en lo que considera "problemas reales" de la ciudadanía y ofrecer una visión diferenciada frente a las propuestas de PP y PSOE en materia de economía, inmigración y seguridad.